Mayo: Co skutečně brzdí akcie Goldman Sachs

Mike Mayo působí jako bankovní analytik ve Securities a na CNBC se věnoval akciím a některým dalším tématům z oblasti amerického bankovního sektoru. Podle něj může nastat situace, kdy zvýší svou ziskovost a díky tomu opadnou i „některé obavy související s vnitřní kulturou v této společnosti“. Nicméně chování akcie podle experta naznačuje, že zde jsou hlubší problémy.



Mayo poukázal na to, že dokázal výrazně zvyšovat účetní hodnotu svých hmotných aktiv, ale i přesto se nyní obchoduje s poměrem ceny akcií k této hodnotě na jedné. To je podle analytika právě známka toho, že obavy investorů tu nejsou jen povrchní. K tomu ale dodal, že diskuse o vnitřní kultuře společnosti jsou tu spíše jen na úrovni médií, on sám z rozhovorů s velkými institucionálními investory necítí, že by na jejich straně šlo o významné téma.



Investoři podle analytika kladou v případě nyní důraz zejména na to, jakse bude vyvíjet cyklus na straně investičního bankovnictví včetně úpisu nových akcií a IPO. Vedení banky je na této straně optimistické, ale podle analytika má společnost rezervy v oblastech, jako je návratnost kapitálu či poměr nákladů k příjmům. Ten se podle něj v současnosti pohybuje kolem 68 % a cílem samotné banky je 60 %. „Takže tam ještě určitě nejsou,“ dodal Mayo.



Analytik k obavám z toho, jak vypadá kultura ve společnosti, uvedl, že během posledních let z ní odešlo asi 200 partnerů. To je přibližně polovina celkového počtu, ale podle vedení firmy je to mezi podobnými bankami běžný standard a „je potřeba vytvořit místo pro nové talenty“. Mayo k tomu dodal, že on sám sleduje jak tvrdá fakta, tak ta měkká, mezi která patří i toto téma. V určitou chvíli se ale celá věc může stát „černou skříňkou“.



Mayo se podle svých slov nikdy nedomníval, že společnost by měla být aktivní v oblasti běžného bankovnictví. Podle něj se ukazuje, že to skutečně nebyl dobrý nápad a proto vítá, že sama banka z této oblasti couvá. „Je lepší uznat ztráty, než je generovat navždy. I když s tím čekali příliš dlouho,“ dodal. Tyto ztráty se pak podle něj mohly projevit i na odměnách partnerů, tudíž vést k jejich nespokojenosti a v některých případech k odchodu.



Zdroj: CNBC