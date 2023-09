Rozbřesk: Trhy dnes nasměruje americká inflace. Rostou sázky, že ECB ve čtvrtek zvedne sazby

Jeden ze dvou vrcholů z pohledu makroekonomických událostí tohoto týdne bude odhalen dnes odpoledne - půjde o americkou inflaci za srpen. Její výsledek sice s velkou pravděpodobností již neovlivní rozhodnutí Fedu o úrokových sazbách příští týden (měly by zůstat beze změny), ale i tak půjde o velmi důležité číslo, které může trhy rozhýbat.



Srpnové inflační číslo v USA přitom může vyvolat mezi investory rozporuplné pocity, neboť se již druhý měsíc v řadě můžeme dočkat toho, že celková inflace zrychlí a naopak centrální bankou ostře sledovaná jádrová složka (spotřebitelské ceny bez potravin a energií) by měla znovu zpomalit. Zrychlení celkové inflace přitom půjde na vrub růstu cen benzínu, které v USA minulý měsíc poskočily o 7 %. Naopak příznivěji se zřejmě vyvíjely některé dříve problematické položky v rámci jádrové inflace jako např. ceny bydlení (nájemné) či třeba ceny (ojetých) automobilů.



A právě poslední jmenovaná položka se opět může stát pro-inflačním fenoménem. Pokud totiž vedení tří největších amerických automobilek nepřistoupí na mzdové požadavky odborů sdružených ve svazu amerických automobilových dělníků (United Auto Workers), tak v noci ze čtvrtka na pátek může začít stávkovat téměř 150 tisíc dělníků. Asi netřeba vysvětlovat, že by šlo o další negativní nabídkový šok v řadě, který by postihl trh s automobily v situaci, kdy se stále ještě vzpamatovává z doby post-covidové, kdy nedostatek součástek brzdil výrobu a zásoby ojetých vozů v bazarech se povážlivě ztenčily. Navazující růst cen automobilů - především těch ojetých - pak v minulém roce byl jedním z hlavních pro-inflačních faktorů.



V tuto chvíli těžko odhadovat zda k nedohodě mezi vedením automobilek a dělníky skutečně dojde a eventuálně na jak dlouho by práce v továrnách mohly být přerušeny. Na stávce má totiž jen pramalý zájem i prezident Biden, který má skrze Demokratickou stranu k odborům blízko a rok před volbami vůbec nepotřebuje domácí eskalace tohoto typu. Nicméně pokud však ke stávce opravdu dojde, tak je třeba počítat s tím, že ji v situaci stále zahřáté americké ekonomiky centrální bankéři z Fedu mohou interpretovat jako dodatečný proinflační impuls, který je udrží v jestřábím módu déle než za jinak stejných okolností.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna během včerejšího obchodování znovu ztrácela a krátce se podívala až nad 24,60 EUR/CZK. Za posledních pět obchodních seancí ztratila koruna více než 1,5 % a dále se tak vyvíjí v tandemu se slábnoucím polským zlotým. Korelace mezidenních změn obou měn je v posledních seancích velmi vysoká (koeficient >0,8), přičemž trhy již nervózně vyhlížejí další měnově-politické kroky NBP a říjnové volby v Polsku.

Korunový trh však bude bezprostředně zajímat i zítřejší zasedání ECB, jehož výsledek je stále otevřený. Pokud by – oproti očekávání trhu – mělo dojít k ještě jednomu finálnímu růstu sazeb na 4,0 %, česká měna by zřejmě zůstala pod tlakem z titulu rychlejšího zužování úrokového diferenciálu. Celkově jsme na korunu krátkodobě naladěni negativně a nepřekvapilo by nás, kdyby česká měna v nejbližších dnech otestovala hranici 24,70 EUR/CZK, tj. úroveň, kde ČNB naposledy (v říjnu 2022) intervenovala.



Eurodolar

Kurz eurodolaru zůstává zaparkovaný nad 1,07 a to přesto, že trh stále pozvolna zvyšuje sázky na to, že ECB ve čtvrtek zvýší úrokové sazby (implikovaná pravděpodobnost již vzrostla na 48 %).

Nicméně ještě než dojde na zasedání ECB, tak bude muset eurodolar vstřebat jednu důležitou událost a tou bude zveřejnění srpnových inflační dat (více viz úvod). Naše odhady jsou blízko tržnímu konsensu, avšak překvapení oběma směry pochopitelně nejsou vyloučena.



Akcie

Po pondělních nárůstech včera zámořské indexy korigovaly. Týkalo se to především technologického indexu Nasdaq, který odepsal 1 %. Ze sektorů se dařilo nejvíce energetice (+2,3 %), která byla tažena rostoucími cenami ropy. Naopak se nedařilo informačním technologiím s poklesem o 1,7 %. Softwarová společnost Oracle zklamala investory svým reportem výsledků hospodaření. Slabší výhled na aktuální kvartál znamenal pokles o 13,5 %. Růst výnosů by se měl nově pohybovat v rozmezí 5,7 % mezitím co analytici odhadovali růst o 8,2 %. Mnoho hráčů na trhu patrně mění svou strategii ohledně cloudových platforem a Oracle trpí nedostatkem poptávky.