Damodaran: Vyjma společností NVIDIA a Microsoft je umělá inteligence zatím jen teorií. Trh je zhruba tam, kde by měl být

U populárních technologických akcií je větší pravděpodobnost toho, že budou předražené, než že budou podceněné. Na CNBC to uvedl Aswath Damodaran z NYU Stern School of Business, který je považován za předního odborníka na valuace společností. Podle něj u velkých technologií nemůže dojít k „40% posílení bez toho, abychom čekali určitou míru předraženosti.“



V tuto chvíli jsou podle profesora velké technologie buď na svých férových hodnotách, nebo nad nimi. Na počátku letošního ale odhadoval, že čtyři z nejznámějších sedmi titulů jsou pod touto hodnotou. CNBC doplnila jeho slova následující tabulkou, v nížvidíme současné poměry cen a zisků očekávaných pro následujících 12 měsíců u vybraných firem. K tomu nalezneme srovnání s valuacemi k počátku roku a s desetiletým průměrem:





Apple se tedy nyní obchoduje s PE na 28, dlouhodobý průměr se přitom nachází nad 18. Nejblíže je dnes svým historickým valuacím Alphabet. Damodaran ke své úvaze dodal, že podle něj je období prudkého posilování skupiny nejpopulárnějších technologických firem u konce. K tématu umělé inteligence a valuace akcií pak uvedl, že NVIDIA a Micrososft „mají konkrétní věc, na kterou lze ukázat.“ Tyto dvě společnosti jsou nyní podle experta těmi, které by měly z umělé inteligence těžit nejvíce.



Damodaran je podle svých slov u ostatních akcií ve vztahu k potenciálu umělé inteligence „trochu skeptický“. Nejde zde totiž na rozdíl od zmíněných dvou ukázat na konkrétní věc a způsob, jak by nová technologie měla zlepšit jejich fundament, úvahy jsou spíše na rovině teorie. K současné situaci na celém akciovém trhu pak profesor uvedl, že podle jeho dojmu nyní analytici predikují určité oslabení ziskovosti obchodovaných firem. Nemělo by ale dosáhnout takového rozsahu, že by „ohrozilo celý trh“.



Valuace na celém trhu jsou podle Damodarana „s ohledem na sazby a zisková očekávání ok“. To ale neznamená, že se sazby či růstový výhled nemohou změnit, tudíž že nemůže dojít i k výraznější změně na trhu. Nicméně s ohledem na současnou situaci v ekonomice je v současnosti trh podle experta „tam, kde by měl být.“



