Víkendář: Monetární politika tlačí zejména na malé firmy a investoři už jsou férově kompenzováni za riziko

Vypadá to, že americká centrální banka věří, že velké finanční instituce jsou příliš velké na to, aby padly. Během letošního roku se pak ukázalo, že Fed nenechá padnout ani středně velké banky. To ovšem znamená, že pád se může týkat jen malých společností a právě na tuto část ekonomiky skutečně nejvíce doléhá zvedání sazeb. Pro Bloomberg to uvedl Tom Tzitzouris ze společnosti Strategas, podle kterého se Fed ve své politice příliš spoléhá na sazby. To má za důsledek popsanou selektivitu v dopadech monetární politiky.



Tzitzouris poukázal na to, že malé firmy tvoří významnou část amerického hospodářství a pracuje v nich podstatná část voličů. Dodal však, že zmenšování rozvahy centrální banky se již začíná projevovat na dluhopisových trzích a sazby tudíž nejsou jediným nástrojem, který by měl svůj dopad. Utahování monetární politiky pak podle něj začínalo být znát i na trhu práce v době před tenzemi v bankovním sektoru. Tato krize sebou ale přinesla opětovný růst rozvahy Fedu a poskytování likvidity, což celý proces přerušilo.



Podle ekonoma se opětovné utahování projeví na trhu práce a na rostoucí nezaměstnanosti někdy na počátku příštího roku. V tuto chvíli ale není patrné žádné ochlazování spotřeby a trh práce tak podle experta zůstane silný „minimálně do konce letošního roku“. Vyšší sazby se pak ale začnou postupně projevovat ve všech částech hospodářství nejen u malých firem tak, jako tomu bylo převážně doposud. Současný růst výnosů vládních dluhopisů pak expert připisuje zejména dosavadnímu kvantitativnímu utahování, tedy zmenšování rozvahy centrální banky.



K růstu výnosů dluhopisů ekonom dodal, že podle něj je nyní v ekonomice a na trzích menší citlivost na překročení hranice 5 %, než byla před pár lety na překročení hranice 3 %. Důvodem je menší objem zadlužení v systému, který znamená větší odolnost proti dalšímu zvyšování výnosů dluhopisů a sazeb. I tak ale stále může existovat hranice, po jejímž překročení by výnosy již způsobovaly v systému tenze. Překročení takového bodu by pak primárně znamenalo další kolo oddlužení a podle experta je tento mechanismus možná jedním z důvodů korekcí na akciovém trhu.



Tzitzouris se domnívá, že při současné výši výnosů dlouhodobějších vládních obligací jsou investoři férově kompenzováni za nejistotu, které čelí. Nicméně „to neznamená, že výnosy nemohou jít ještě výš.“ K ekonomickému vývoji pak ekonom uvedl, že „recese byla jen odložena“, k ochlazení by měl přispívat rovněž vývoj na dluhopisovém trhu a to, jak utahuje finanční podmínky.





Zdroj: Bloomberg