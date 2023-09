Víkendář: Vyšší mzdy si lidé v automobilkách zaslouží, jsou tu však nezamýšlené důsledky

Steve Rattner z Willett Advisors míní, že současné spory mezi zaměstnanci amerických automobilek a vedením firem jsou výjimečné v v tom, že některé požadavky odborů jsou hodně razantní. Na složitosti přidávají i veřejná jednání, ale k tomu investor na Bloombergu dodal, že zatím byly všechny podobné spory a stávky vyřešeny a není těžké si představit, že tomu tak bude i nyní. Situace je nová také proto, že automobilky se přesouvají směrem k výrobě elektromobilů, což by mohlo mít výrazný dopad na celé odvětví včetně zaměstnanců.



Rattner shrnul situaci tak, že zaměstnanci amerických automobilek se obávají propouštění vyvolaného přechodem na výrobu elektromobilů. Firmy zase tvrdí, že pokud tímto směrem nepůjdou, nebudou na globální úrovni konkurenceschopné. Podle investora je přitom zřejmé, že jestli se nějaká společnost brání přechodu na nový podnikatelský model a chce si za každou cenu udržet ten starý, nakonec skončí.



Podle investora je pro celou americkou ekonomiku důležité, aby zdejší automobilky šly směrem k elektromobilům, protože to zajistí jejich konkurenceschopnost. V neposlední řadě tento posun podporuje i vláda. Jednání mezi odbory a vedením firem je ale podle investora „zejména o penězích“ a ne tolik o podnikatelském modelu těchto společností. Rattner přitom podle svých slov chápe požadavky zaměstnanců na vyšší mzdy, protože ty po řadu let zaostávaly. V automobilovém průmyslu v reálném vyjádření „v podstatě stagnovaly, zatímco jinde rostly.“



Stagnace reálných mezd v amerických automobilkách byla podle experta odrazem snahy udržet si celosvětovou konkurenceschopnost. Nicméně nyní panuje v USA velmi nízká nezaměstnanost a Rattner tak chápe, že zaměstnanci automobilek dnes vidí dobrou dobu na to, „říci si o větší podíl.“ Bloomberg v této souvislosti zmínil slova současného prezidenta Bidena, podle kterého automobilky dosahují rekordních zisků, a tudíž i dohoda mezi odbory a těmito společnostmi by měla být „rekordní“. Rattner k tomu řekl, že pode něj podobná prohlášení nejsou právě šťastná, protože věci jsou už tak složité a není třeba je ještě zhoršovat.



Jaké mohou být „nezamýšlené důsledky“ zvyšování mezd v americkém automobilovém průmyslu? Podle investora je zřejmé, že těmito důsledky bude pokles počtu pracovních míst. Důkazem by měl být například vývoj v Mexiku po roce 2009. V této zemi je totiž podle investora momentálně více pracovních míst v automobilovém průmyslu než v USA. „Ukazuje to, jak kapitalismus a volný obchod fungují, najdou místo s nejnižšími náklady.“



Zdroj: Bloomberg