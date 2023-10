Víkendář: Podle Siegela jsou nyní akcie „místem, kde chtějí investoři být“

Jeremy Siegel z Wharton School se domnívá, že silnější ekonomika zvedá atraktivitu akcií, a to i ve srovnání s dluhopisy. Ekonom konkrétně poukázal na to, že růst výnosů obligací bývá připisován i silnější ekonomické aktivitě a lepšímu výhledu. A právě v takovém případě by podle Siegela byly akcie atraktivnější. Co si on sám myslí o dalším vývoji v ekonomice?



Siegel vidí nejen lepší cyklický výhled, ale i strukturální změny v ekonomice vyvolané novými technologiemi a zejména umělou inteligencí. Míní, že „její přísliby jsou reálné“ a už v letošním roce je ekonomický růst tažený vyšší produktivitou. Takové prostředí ale zároveň tlačí ceny dluhopisů dolů a jejich výnosy nahoru a Siegel podle svých slov kvůli tomu „chce být v akciích, ne v obligacích.“



Za další důvod růstu výnosů dluhopisů bývají zmiňovány vyšší rozpočtové deficity americké vlády. K tomu ekonom řekl, že pokud by to byla pravda, tyto deficity by vedly k vyšší inflaci v budoucnu. A kde pak investoři „chtějí být“? Podle experta jsou odpovědí opět akcie. K tomu dodal, že někteří vidí jako příčinu současného dění na amerických dluhopisových trzích vývoj v Japonsku. On sám to ale považuje za nepravděpodobné. Investoři z této země sice vlastní velký objem amerických obligací, ale celkově Japonsko není „tou silou, kterou kdysi bývalo.“



K úvahám o vyšším geopolitickém riziku a jeho dopadu na akciový trh Siegel řekl, že z dlouhodobého hlediska se takové riziko ukazuje být spíše příležitostí pro nákup akcií než důvodem pro jejich prodej. Ovšem s tím, že pokusy o časování trhu jsou přinejmenším problematické i v této oblasti. Na CNBC na jeho úvahy reagovali poukázáním na prudké zvedání sazeb během současného cyklu, celkové utahování finančních podmínek a jejich možný dopad na budoucí růst. Nejsou to přece jen důvody, proč být vůči akciím rezervovanější?



Siegel odpověděl, že pokud rostou sazby a výnosy dluhopisů primárně kvůli vyššímu růstu, konečný dopad na ziskovost obchodovaných firem bude pozitivní i přesto, že sazby mohou mít i svůj negativní efekt. K tomu ekonom připomněl, že nominální i reálné výnosy se mohou nyní zdát vysoko ve srovnání s jejich úrovní z předchozích let. Z pohledu delší historie tomu tak ale není. A na závěr profesor řekl, že pokud jsou reálné výnosy výš kvůli reálnému růstu ekonomiky, pro akcie jde o pozitivum, ne o brzdu.



Následující tabulka ukazuje odhady dalšího vývoje na amerických akciích tak, jak je vidí v . Cíle pro index S&P 500 v polovině příštího roku jsou odvozeny na základě predikcí zisků obchodovaných společností a valuačních násobků. Výsledné rozpětí hodnot je pak od 3700 bodů do 4700 bodů:









Zdroj: CNBC, X