Víkendář: JPMorgan na akciích „poněkud negativní“

Marko Kolanovic z je podle CNBC jedním z nejlepších stratégů, v rozhovoru na této stanici připomněl, že jeho společnost měla na počátku roku cíl pro index S&P 500 na 4200 bodech. Čekala tak, že akcie budou „více volatilní“. A i když se skutečnost vyvíjí jinak, „zůstává poněkud negativní“.



Ona negativita podle experta neznamená, že by trh měl přímo prudce oslabit. Nicméně ekonomové banky stále čekají recesi a pak by akcie nepředstavovaly aktivum s výraznějším potenciálem pro růst. Na námitku, že trh práce zůstává stále velmi silný, pak stratég uvedl, že na straně spotřebitele je znát slábnutí. Vidí jej napříkladu klesající kvality některých úvěrů. K tomu dodal, že „inflace tu stále je a sazby budou výš po delší dobu“.



Vývoji v oblasti spotřebitelských úvěrů se věnuje rovněž , která v následujícím grafu ukazuje vývoj ochoty půjčovat ze strany bank. Jak k ní uvádějí ekonomové této banky, pohybuje se na úrovních naznačujících recesi. Takové úrovně jsou v grafu vyznačeny přerušovanou přímkou. Pod tuto přímku se ochota bank dostala v minulosti v roce 2020 či 2008. Ovšem v předchozích dvou případech ekonomika oslabila i ve chvíli, kdy byla ochota vyšší:





Zdroj: X



Kolanovic vidí možnost určitého růstu akcií, ten by se mohl pohybovat mezi 5 až 7 %. Jenže to je nutno srovnat s tím, co nabízí výnosy krátkodobějších dluhopisů. A navíc v negativním scénáři by akcie mohly znatelně korigovat. Ve výsledku tak tato úvaha na moc velkou atraktivitu akciového trhu v USA neukazuje.



Stratég se také domnívá, že se svým cílem na 4200 bodech „měl načasování špatně“. Nicméně základní úvaha, která za cílem stojí, je podle experta stále relevantní. „Nejsem si jistý, jak bychom se recesi při současných sazbách vyhnuli,“ dodal. Ohledně valuací pak míní, že ty se nyní nacházejí na úrovních, které lze jen těžko skloubit s touto fází cyklu a současnou výší sazeb.

Zdroj: CNBC