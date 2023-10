Víkendář: Sny o renesanci výroby v USA a globální konkurenceschopnost amerických automobilek

Mzdy a odměny běžných zaměstnanců v amerických automobilkách dlouho zaostávaly za zbytkem ekonomiky a z tohoto pohledu je namístě, aby došlo k jejich zvýšení. Nicméně výše mezd se promítá i do konkurenceschopnosti amerických automobilek a dalších oblastí. Pro Bloomberg to uvedl investor Steve Rattner z Willett Advisors (viz první část rozhovoru v odkazech pod článkem), který se následně věnoval i vývoji odměn managementu firem, elektromobilitě a pravděpodobnosti renesance výrobního odvětví v USA.



Mohou spory mezi odbory a tradičními automobilkami ovlivnit přechod na elektromobilitu? Podle experta ne jeho rychlost, protože v odvětví je celá řada firem, včetně nových. Tradiční automobilky ale pro úspěch na poli elektromobilů potřebují, aby s nimi odbory spolupracovaly. Z tohoto pohledu se podle investora teprve ukáže, jaký dopad současné spory mohou mít. Jinak řečeno, rychlost přechodu na elektromobilitu neovlivní, ale mohou mít dopad na to, „kdo budou vítězové a kdo poražení.“



Pokud odbory automobilkám ztíží výrobu elektromobilů, mohou to být právě ony, kdo začne v „závodu elektromobilů zaostávat“. Rattner ale zároveň poukazuje na to, jak moc se postupně zvýšil poměr odměn vedení firem k odměnám běžných zaměstnanců. Nejde přitom o otázku rozdělení příjmů mezi práci a kapitál, protože i vedení firem patří mezi zaměstnance. Růst uvedeného poměru pak může vést k argumentům, že běžní zaměstnanci by měli dostávat vyšší odměny. Stejně tak lze ale tvrdit, že by měly klesnout odměny ředitelů a členů vedení společností. Nejde přitom o jev spojený jen s automobilkami, podle Rattnera se týká celé ekonomiky.



K tématu rozdělení příjmů mezi práci a kapitál Rattner uvedl, že pokud by nyní nastal obrat a po řadě desetiletí začal opět růst podíl práce, mohlo by to mít negativní dopad na akciový trh. Nicméně podle investora není jasné, jak se situace nakonec vyvine. Vedle rostoucích tlaků na vyšší mzdy se totiž podle něj zvyšuje i schopnost firem zvyšovat ceny. Příčinou může být rostoucí tržní síla firem i menší tlak ze strany antimonopolních úřadů. Ziskové marže jsou tedy stále překvapivě vysoko a „možná by měly o něco klesnout“.



S tématem rozdělení příjmů podle Rattnera souvisí rovněž diskuse o tom, zda by v USA měla nastat „renesance výrobního odvětví“. Podle něj o ní hovoří současná vláda a některé její výdajové a investiční programy jasně míří tímto směrem. Nicméně podle investora je také zřejmé, že Spojené státy v řadě oblastí nejsou schopny vyrábět tak, aby byly na globální úrovni konkurenceschopné. Příčinou jsou vysoké mzdy a celkové náklady, k tomu se přidává přísná environmentální regulace a podobně.



Podle investora je regulace v oblasti životního prostředí potřeba, ale nese sebou také některé náklady. Zmíněné faktory pak znamenají, že „lidé, kteří hovoří o renesanci výrobního odvětví, si jen něco nalhávají a to samé dělají směrem k Američanům,“ míní Rattner.





Zdroj: Bloomberg