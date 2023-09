Víkendář: Schlosstein míní, že recese není jistá, rizika přílišného uvolnění a utažení monetární politiky nyní vyrovnaná

To, že americké hospodářství padne do recese, není jisté. Pro Bloomberg to uvedl Ralph Schlosstein z vedení společnosti . Podle něj bude rozhodující, jaký efekt bude mít dosavadní zvedání sazeb americkou centrální bankou. Ten se totiž stále plně neprojevil a dojde k tomu až v příštích měsících. To, zda Fed zvedne sazby ještě o dalších 25 bazických bodů není ve srovnání s tím zase tak důležité.



Ekonom uvedl, že větší skoky v sazbách přišly teprve před 6 až 9 měsíci a to je jeden z důvodů, proč se dosavadní monetární utahování ještě plně neprojevilo. K tomu předtím probíhala mohutná stimulace, jejíž důsledky jsou podle experta stále znatelné a tlumí následující monetární kontrakci. Schlosstein také podle svých slov již řadu měsíců říká, že riziko přílišného utažení monetární politiky je vyšší než riziko utažení nedostatečného. K tomuto názoru jej vede fakt, že Fed byl překvapen tím, jak silně inflace zakořenila a dříve přespříliš používal slovo „přechodná“.



Fed tedy udělal vážnou chybu a následně se snažil všemožně přesvědčit trhy, že to se snížením inflace myslí vážně. Z toho podle ekonoma pramenilo zmíněné riziko přestřelení monetární kontrakce. Nyní je zřejmé, že inflace skutečně klesá a „trh práce trochu oslabuje“. Schlosstein tak mění svůj pohled a riziko přestřelení a podstřelení nyní považuje zhruba za stejné. Kvůli prudkému zvyšování sazeb jsou pak podle něj zranitelnévysoce zadlužené firmy, avšak nemělo by nastat nic, co by se podobalo vývoji kolem roku 2008. Pravděpodobnost mírné recese vidí ekonom nyní zhruba na 50 %.



Schlosstein podle svých slov hodnotí současnou situaci v ekonomice jako nejvíce nejistou za celou dobu, kdy se jejímu sledování věnuje. Nikdy například neviděl, že by vedení firem hovořilo o tom, že jejich společnostem se vede dobře, když ekonomika jako celek na tom podle něj tak není. Na otázku týkající se kvantitativního utahování pak expert odpověděl, že rozvaha americké centrální banky se již znatelně snížila a dlouhodobé sazby vzrostly, ale nejde o nic dramatického. Určité obavy ovšem může vzbuzovat to, jak budou v tomto prostředí financovány rostoucí vládní deficity.



Schlosstein se domnívá, že vedení firem se dnes dívá více do budoucnosti než před nějakým časem, kdy se zaměřovalo vyloženě na to, co se děje nyní. I tak ale podle ekonoma firmy stále nejsoumoc ochotny podnikat velké investice a projekty. Na otázku týkající se aktivity v oblasti fúzí a akvizic pak Schlosstein odpověděl, že pryč jsou doby, kdy vedení firem provádělo fúze a akvizice proto, aby skrylo problémy svých vlastních společností. Výsledky takových transakcí se totiž ukázaly být tak špatné, že nyní vůči nim panuje mnohem větší opatrnost. K tomu se přidává „trochu větší agresivita“ antimonopolního úřadu.

Zdroj: Bloomberg