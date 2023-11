Akcie zůstávají nadšené z Fedu, koruně přinesla zisky ČNB

Pokles výnosů na US dluhopisech se splatnostmi nad 2 roky je příliš rýchly....Zdá se, že Fed se nesprávně začal příliš brzy (!) spoléhat na to, že vysoké tržní sadzby udělají práci za centrální banku ?.___ To by se ale musel Powell držet předchozího naratívu.... Totiž jenom jeden den po zasedání je celkový pokles sazeb .. již téměř 40 bazických bodů !!__ A je možné, že za dva týdny klesnou i pod 4% ___ takže finanční podmínky se tím značně uvolní...

