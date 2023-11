Zámořské trhu pokračují na pozitivní vlně podpořeny i solidními výsledky firem

Po včerejším zasedání FEDu dnes pokračovaly zámořské trhy v dobré náladě v růstu. Na trhu je cítit apetit investorů po rizikovějších aktivech, proto i kurz dolaru klesá. Jerome Powell zmínil, že podmínky v ekonomice již mohou být dostatečně utažené na to, aby zkrotili inflaci . Mezitím růst ekonomiky předčí očekávání. Analytici na Wall Street jsou přesvědčeni, že cyklus zvyšování sazeb již máme za sebou a eventualita, kdy by se FED vrátil ke zvyšování sazeb v prosinci, je aktuálně brána v potaz s méně než 20% pravděpodobností.Akciím se tak dařilo prakticky na všech frontách. Index S&P 500 narostl o 1,8 %. Nejvíce se dařilo energetice (+3,1 %), nejméně si připsaly komunikace s 0,9 % zisku. Výrazně dnes zaostaly akcie dřívější hvězdy koronové krize Moderny, které po slabší prezentovaném výhledu ztratily 6,5 %. Intradenně se ale pohybovaly i na -18 %. Na opačné straně spektra se pohyboval technologický Palantir, který překvapil výraznější ziskovostí a dnes posílil o 20,6 %. Dařilo se i online platebnímu portálu Paypal, který ukázal stabilizaci byznysu, i když s stále potýká se malým přírůstkem nových uživatelů. V dnešní dobré náladě tyto výsledky stačily na 6,6% nárůst. Síť kaváren taktéž představila solidní sadu čísel podpořenou optimistickým výhledem a na to konto zaznamenala největší denní nárůst za více než jeden rok, konkrétně o 9,5 %.