Do vývoje výsledků Colt CZ Group se propisuje ochlazení prodeje zbraní. Snižuje výhled tržeb, avšak navrhuje transakci s Vista Outdoor

Holding Colt CZ Group SE (Colt CZ) vykázal za první tři letošní čtvrtletí výnosy 9,9 miliardy korun. Meziročně byly nižší o tři procenta, a to kvůli poklesu prodeje zbraní nebo dopadům přepočtu z cizích měn. Čistý zisk zbrojařské skupiny upravený o mimořádné položky dosáhl od ledna do září 1,5 miliardy korun, ve srovnání se stejným obdobím loni vzrostl o 1,5 procenta. Vyplývá to z konsolidovaných neauditovaných finančních výsledků, které dnes Colt CZ zveřejnil v tiskové zprávě. Skupina rovněž snížila celoroční výhled pro tržby a oznámen byl návrh transakce s Vista Outdoor. Akcie Colt CZ Group na pražské burze klesají v řádu desetin procenta.



Počet prodaných zbraní holdingu za prvních letošních devět měsíců klesl ve srovnání s úvodními třemi kvartály loňského roku o 12,2 procenta na 448.859. Skupina prodala 275.054 krátkých palných zbraní a 173.805 dlouhých palných zbraní.



Ukazatel EBITDA upravený o mimořádné vlivy za první tři čtvrtletí roku 2023 holdingu meziročně klesl o 17,3 procenta na 1,9 miliardy korun. EBITDA je hospodářský výsledek před započtením úroků, daní a odpisů.



Výnosy skupiny v prvních devíti měsících roku jsou ovlivněny vyšší sezónností prodejů v segmentu ozbrojených složek, silnou českou korunou vůči americkému dolaru a euru a pokračujícím zpomalením komerčního trhu v USA. "Tento vývoj pro nás není neočekávaný a reagovali jsme na něj řadou provozních a nákladových opatření. Oživení komerčního trhu ve Spojených státech amerických probíhá pomaleji, nežli jsme původně předpokládali, a proto jsme se rozhodli revidovat náš odhad celoročních výnosů a ukazatele EBITDA," uvedl generální ředitel a předseda představenstva Colt CZ Jan Drahota.



Na celkových výnosech skupiny za tři kvartály se z 46,2 procenta podílely výnosy v USA. Výnosy v České republice dosáhly podílu 17,3 procenta, Kanada se na celkových výnosech podílela z 13,9 procenta, výnosy dosažené na evropském trhu bez ČR tvořily 13 procent. Podíl Asie činil 4,9 procenta a Afriky 1,6 procenta. Výnosy v ostatních státech světa činily 3,1 procenta. Na investice Colt CZ od letošního ledna do září uvolnil 424,4 milionu korun, meziročně o 4,9 procenta méně. Představovaly podíl 4,3 procenta z celkových výnosů za toto období.

Výhled pro celoroční výsledky: snížení u tržeb



Vedení Colt CZ očekává, že celkové výnosy letos mohou dosáhnout 15,2 až 15,5 miliardy korun, což ve srovnání s konsolidovanými výnosy v roce 2022 představuje nárůst o 4,2 až 6,2 procenta. Zároveň to ovšem znamená zhoršení výhledu z předchozích 16,0 až 16,4 miliardy korun. Aktuálním konsensem analytiků pro agenturu Bloomberg je 15,53 mld. Kč, tedy i za ním nový výhled zaostává. Očekávaná výše upraveného ukazatele EBITDA by letos mohla dosáhnout tři až 3,3 miliardy korun, což by na horní hranici znamenalo meziroční pokles o 1,9 procenta.

Návrh transakce s Vista Outdoor

Společně s výsledky byl zveřejněn návrh skupiny Colt CZ Group, jejíž vedení zaslalo představenstvu Vista Outdoor návrh na propojení, který Vista Outdoor oceňuje na 30 dolarů za akcii. Naplnění transakce je navrhování kombinací hotovosti a akcií a stávající akcionáři Vista Outdoor by po realizaci transakce ovládali 55% podíl v nové společnosti. Transakce zahrnuje program zpětného odkupu akcií, realizovaný až po transakci, v celkové výši 900 milionů dolarů, z čehož by 600 milionů dolarů mělo být financováno emisí nových akcií vydaných na ceně transakce a zbývajících 300 milionů dolarů cestou dluhu. Akcie Vista Outdoor reagovaly v prodlouženém americkém obchodování bezprostředním růstem o 2 %, dnes zůstává Wall Street z důvodu svátku Dne dákůvzdání uzavřena, titul tedy bude ovlivněn v průběhu zítřejšího obchodování.

Holding je předním světovým výrobcem ručních palných zbraní a munice pro ozbrojené složky, osobní obranu, lov, sportovní střelbu a další komerční využití. Své produkty prodává především pod značkami Colt, CZ (Česká zbrojovka), Colt Canada, CZ-USA, Dan Wesson, Spuhr, swissAA a 4M Systems. Skupina sídlí v České republice. Ve svých výrobních závodech v ČR, USA, Kanadě, Švédsku, Švýcarsku a Maďarsku zaměstnává více než 2000 lidí. Ze 76,2 procenta je vlastněna holdingem Česká zbrojovka Partners SE, zbývajících 23,8 procenta tvoří veřejně obchodované akcie. Loni vykázala za celý rok rekordní výnosy téměř 14,6 miliardy korun. Upravený čistý zisk holdingu byl po zdanění bezmála 2,3 miliardy korun.