Index S&P 500 se v roce 2024 vyšplhá na rekordní maxima, vyplývá z průzkumu. Slabý spotřebitel ale bude brzdou v rozletu

Index S&P 500 se v roce 2024 vyšplhá na rekordní maxima, pokud se USA nepropadnou do recese. Nicméně spotřebitel bude slabší, a tak index poroste o méně než o letošních 20 %, vyplývá z nejnovějšího průzkumu Markets Live Pulse společnosti Bloomberg.



Podle mediánu 518 respondentů se index S&P 500 příští rok vyšplhá na 4 808 bodů, čímž překoná své předchozí maximum 4 797 bodů z v ledna 2022, a 10letý výnos státních dluhopisů klesne na 3,8 % z letošního maxima 5 %. Více než dvě třetiny respondentů uvedly, že tvrdé přistání ekonomiky nevidí jako nejvyšší riziko pro trhy a většina očekává, že Fed začne snižovat úrokové sazby do července.

„Výjimečnost USA zůstává pevně na svém místě,“ řekla Aneeka Gupta, ředitelka makroekonomického výzkumu u WisdomTree. "Klíčovými hybateli jsou příznivější ekonomické pozadí ve srovnání s Čínou a Evropou, zlepšující se odhady zisků firem a levnější valuace na indexu S&P 500."



Tento býčí výhled je v příkrém rozporu s loňským očekáváním pro letošní rok, kdy se investoři připravovali na volatilní trhy kvůli obavám z neochvějně jestřábího Fedu a přízraku americké recese. Ekonomika však odolala pesimistickým předpovědím, trh práce zůstává odolný a zisky amerických firem se oživily dříve, než se odhadovalo.





Nejlepší stratégové z Wall Street, včetně a RBC Capital Markets, také předpovídají americkým akciím v příštím roce historická maxima a říkají, že index S&P 500 se nyní přizpůsobil prostředí vyšších sazeb. Ale ne každý je tak optimistický. Stratég Michael Hartnett uvedl, že i když pokles výnosů v posledních měsících podpořil zisky akcií, další pokles na téměř 3 % v příštím roce by signalizoval pro ekonomiku problémy a nakonec by z něj byla naopak brzda pro akcie. Přesto ale asi 33 % účastníků průzkumu uvedlo, že největší riziko pro rally v příštím roce bude představovat vyčerpaný spotřebitel.





Je nutné dodat, že medián výhledu na rekordní úroveň indexu S&P 500 znamená růst jen asi o 4 % ze současných úrovní. To je podle dat Bloombergu hluboko pod průměrem 19 % v letech, kdy index roste, a také pod intradenním historickým maximem 4 819 bodů.



"Vidíme tu jakési napětí mezi možným snížením sazeb a akciovými trhy," řekl Richard Flax, investiční ředitel společnosti European Digital Rich Manager Moneyfarm. „V současné době se přikláníme ke scénáři, kdy se růst zpomalí a přijde určité snížení zisků. To nás nutí být v roce 2024 ohledně akcií trochu opatrní.“

Pro stratégy Group je ideálním přístupem zůstat prostě zainvestovaní do akcií a vyhnout se nutkání prodávat během období volatility. Účastníci průzkumu MLIV se plánují touto radou řídit, přičemž 26 % z nich uvedlo, že během příštího měsíce svůj holding zvýší.

Podle 43 % respondentů by si USA měly v roce 2024 udržet si svou atraktivitu, když americké akcie budou nadále překonávat své mezinárodní protějšky. Index S&P 500 by si tak měl udržet své postavení, kdy v osmi z posledních 10 let překonával zisky globálních akcií. Ale poté, co sedm velkých technologických akcií, včetně Applu, Tesly a Nvidie, ovládlo trh většinu letošního roku, se investoři při hledání obracejí do drsných koutů trhu sahajících od malých firem až k hodnotovým akciím, aby našli své černé koně.



„Neočekáváme, že se rally mezi jmény Velké sedmičky dlouhodobě udrží,“ domnívá se Shanti Kelemen, investiční ředitelka M&G Wealth. „V jiných částech amerického trhu jsou valuace mnohem atraktivnější. Vzhledem k tomu, že společnosti i v tradičnějších odvětvích nasazují umělou inteligenci, je tu u nich potenciál ke zvýšení produktivity.“





Na otázku, jaké části trhu budou příštího rok nejvýhodnější, respondenti MLIV Pulse v drtivé většině poukazovali na rozvíjející se trhy mimo Čínu. Hongkongský index Hang Seng mířící letos k čtvrtému roku ztrát pravděpodobně zůstane i v příštím roce pozadu. U zlata se očekává, že naroste zhruba o 5 %.



Zdroj: Bloomberg