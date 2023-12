Bernstein: Pro Teslu bude těžké udržet si svůj růstový příběh, tudíž i vysoké valuace

Toni Sacconaghi ze společnosti Bernstein měl podle CNBC doposud negativní pohled na akcie Tesly a nyní to platí ještě více. Analytik reagoval s tím, že nejpopulárnější technologické akcie mají za sebou velmi dobrý rok, ale s příchodem roku 2024 budou podle něj investoři mnohem více zkoumat další potenciál těchto titulů a firem včetně Tesly.



Sacconaghi odhaduje, že ziskovost Tesly bude v příštím roce meziročně stagnovat. Pokud pak tyto projekce použije pro výpočet poměru ceny akcií k ziskům, vychází mu PE kolem stovky. Jestliže následně budou investoři příští rok skutečně věnovat větší pozornost fundamentu doposud populárních společností, z toho i s ohledem na tyto predikce nevyjde dobře.



Analytik připomněl, že letos se cena akcií Tesly téměř zdvojnásobila i přesto, že odhady letošních zisků klesly zhruba na polovinu. Příčinou jsou podle něj dobré predikce dlouhodobého vývoje. Nicméně on sám se domnívá, že „rok 2024 a 2025 budou pro Teslu náročné“. Pro akcii tak bude těžké udržet si svůj dlouhodobý růstový příběh a následně své vysoké valuace.



Co alternativní zdroje příjmů včetně autonomního řízení? Analytik na tuto otázku uvedl, že pokud by byla příští rok skutečně schopna přijít na trh s touto technologií a regulátoři by ji také schválil pro používání v praxi, znamenalo by to pro firmu růst zisků na jeden vůz v průměru o 10 tisíc dolarů. „A to dramaticky mění ekonomiku celé věci.“ Expert se ale domnívá, že nad skutečným uvedením na trh zůstává viset řada otazníků, jejich velká část souvisí s postojem regulátora.



Sacconaghi v souvislosti s autonomním řízením a jeho ziskovým potenciálem uvedl, že podle něj bude tato technologie „demokratizována“. Investuje do ní totiž řada velkých společností. „Tesla tak může být první a pár let vydělávat hodně peněz, ale po pár letech to mohou být jen 2 – 3 tisíce dolarů na jedno auto.“



Na otázku týkající se Applu expert odpověděl, že býci argumentují tím, že například se obchoduje s PE kolem 35 a jen 31. Analytik ale podle svých slov hovoří s řadou investorů, podle kterých je poměr růstu a valuací lepší u firem jako Google či . Zajímavé může být také chování největšího akcionáře Applu, kterým je Warren Buffett. Ten podle analytika obvykle kupuje s PE kolem 20 a prodává s PE kolem 30. Tedy zhruba při současných valuacích.



Zdroj: CNBC