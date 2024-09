Argentinský prezident slíbil, že rozpočet na příští rok bude bez deficitu

Argentinský prezident Javier Milei v neděli slíbil, že rozpočet na rok 2025 bude zcela bez deficitu. Na projekty, které by tento záměr ohrozily, uplatní prezidentské veto. Mileiův projev k rozpočtu před oběma komorami argentinského parlamentu přenášela živě média. V Argentině s ním přitom každoročně tradičně vystupuje ministr financí, připomněl deník Financial Times (FT). Ultraliberálního ekonoma Mileie si Argentinci zvolili loni díky jeho programu "šokové terapie", s níž chce dostat ekonomiku z hluboké krize. Obratem oznámil stovky opatření měnících zákony v ekonomické či sociální oblasti. V zemi mezitím sílí tlak na růst výdajů a klesá důvěra v prezidenta.



Návrh rozpočtu počítá na příští rok s přebytkem ve výši 1,3 procenta hrubého domácího produktu (HDP) před zaplacením úroků. Obsahuje také ambiciózní prognózy hospodářského oživení a prudkého zpomalení inflace. Předpokládá růst ekonomiky o pět procent v příštím roce p očekávaném poklesu o 3,8 procenta letos. Předpokládá také, že ceny v kalendářním roce 2025 vzrostou o 18,3 procenta po očekávané inflaci 122,9 procenta v letošním roce.



"Po letech, kdy politická třída oklešťovala svobody jednotlivce, jsme dnes tady my, abychom okleštili stát,“ řekl Milei v poloprázdném Kongresu. Z řad opozice, z níž mnozí nepřišli, zaznívala kritika, zatímco jeho příznivci mu bouřlivě tleskali. Prezident zdůraznil, že "není nic, ale nic, co by Argentince ochudilo více než rozpočtový deficit". Prezident obvykle před zákonodárci vystupuje, jen když je uváděn do úřadu a při zahájení období jednání parlamentu.



Střety se zákonodárci byly v posledních dnech ostré. Vláda úspěšně obhájila své veto zákona o zvýšení důchodů, který ohrožoval její úsporný program, jenž zatím do července vygeneroval primární přebytek ve výši 1,4 procenta HDP. Krátce poté byl schválen zákon o zvýšení výdajů na vysoké školy, načež Milei avizoval na síti X další veto.



Argentinský prezident v neděli také oznámil návrh zákona, který podle něj navždy změní způsob přípravy rozpočtů. "Deficit byl vždy výsledkem toho, že se nejprve přemýšlelo o tom, kolik utratit, a pak o tom, jak to financovat. My budeme postupovat opačně, nejprve budeme přemýšlet o tom, kolik musíme ušetřit, a pak se podíváme, kolik můžeme utratit,“ řekl Milei.



"Z Mileie se stala rozbitá deska,“ prohlásil peronistický (levostředový) guvernér provincie Buenos Aires Axel Kicillof. "To, co dělá (Milei), zdaleka není novinka, je to starší než Metuzalém. Je to ten nejhloupější a nejotřepanější recept ekonomické ortodoxie (...), když se dostane k moci: seškrtat všechny rozpočty kromě jednoho, splácení dluhu,“ řekl muž, který je podle agentury AFP často považován za jednoho z mála prezidentových oponentů.



Za devět měsíců u moci zavedl Milei drakonická úsporná opatření, která v neděli označil za "největší korekce v dějinách lidstva“. Díky tomu se nekontrolovatelná inflace postupně snížila zhruba na čtyři procenta měsíčně, ale za cenu prudké recese a poklesu aktivity a spotřeby. Loni míra inflace v Argentině činila 211 procent.