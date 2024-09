WSJ: Mileiova léčba šokem v Argentině zabírá, zlepšila se dostupnost bydlení

Reformy argentinského prezidenta Javiera Mileie vyvolávají vášnivé debaty o roli státu v ekonomice. Tento libertariánský ekonom sám rád mluví o léčbě šokem. Trhu s bydlením naordinoval zrušení přísné regulace nájemného a zatím se zdá, že léčba zabrala a bydlení je díky ní dostupnější, píše americký deník The Wall Street Journal (WSJ).



Argentina po léta uplatňovala jeden z nejpřísnějších zákonů o regulaci nájemného na světě. Měl udržet cenovou dostupnost bydlení, třeba i v honosných rezidencích v Belle Epoque v Buenos Aires. Místo toho ale nájemné prudce vzrostlo.



Teď Milei zrušil zákon o nájemném spolu s většinou státních cenových regulací v rámci fiskálního experimentu, který prezident provádí s cílem postavit druhou největší ekonomiku Jižní Ameriky znovu na nohy. Jako výsledek argentinské hlavní město zažívá boom trhu s nájemním bydlením. Pronajímatelé spěchají s uvedením nemovitostí na trh a nabídka pronájmů v Buenos Aires se zvýšila o více než 170 procent.



Ačkoliv nájemné v nominálním vyjádření nadále roste, mnozí nájemníci dostávají výhodnější nabídky než kdy dříve. Navíc reálná cena pronájmů po zohlednění inflace od loňského října klesla o 40 procent, uvedl ekonom argentinské společnosti Empiria Consultores Federico González Rouco.



Zrušení regulace nájemného vedlo k jednomu z nejzřetelnějších vítězství toho, co Milei nazývá ekonomickou léčbou šokem. V úsilí, které převrátilo životy mnoha Argentinců naruby, metodicky rozebírá systém cenových regulací, ruší státní úřady a obchodní omezení, která vznikala po osm desetiletí socialistických a vojenských vlád.



V Buenos Aires - městě, kterému se kvůli jeho širokým třídám a kavárenské kultuře přezdívá Paříž Jihu - je mnoho bytů dlouhodobě neobývaných. Majitelé je raději nechávají prázdné nebo je pronajímají k rekreačním účelům, než aby dodržovali zákonnou regulaci.



Podle zprávy think tanku Cedes, který se zaměřuje na rozvoj měst, bylo v roce 2022 v Buenos Aires přibližně 200.000 prázdných nemovitostí. To je o 45 procent více než v roce 2018. Najít cenově dostupný byt podle zákona o regulovaném nájemném bylo složité.



Ne každý si ale reformu pochvaluje. Čtyřicetiletá učitelka Romina Misentová uvedla, že se nájemné v jejím malém bytě po skončení předchozí smlouvy téměř ztrojnásobilo. "Moje situace se velmi zhoršila," říká. "Kdyby ještě platil předchozí zákon, platila bych na nájemném mnohem méně," dodala.



Přesto se zdá, že se ceny nájmů stabilizují. Průměrný měsíční nárůst cen je aktuálně nejnižší od roku 2021, protože je k dispozici stále více bytů, vyplývá z dat největšího argentinského realitního webu Zonaprop.



Mileiova vláda také zrušila cenová omezení základních potravin, jako je mléko a cukr. Prezident zrušil regulaci cen plynu na vaření, zrušil vývozní kvóty na hovězí maso a snížil vládní požadavky na dovoz oceli v naději, že se tím sníží náklady na výstavbu. Zrušil také omezení, která podle něj způsobovala, že pronájem bytu byl odyseou, která poškozovala ty, jimž se snažil pomoci.



Mileiovi kritici na druhé straně tvrdí, že prezident prohlubuje bídu a ekonomické utrpení pracujících. A přestože je stále populární, některé průzkumy ukazují, že jeho podpora klesá. Podle agentury Giacobbe Consultores měl v srpnu podporu 45 procent, což je pokles proti téměř 60 procentům na začátku tohoto roku.



"Tím, že se uvolnily ceny, je pro řadu našich klientů velmi obtížné vyjít s penězi až do konce měsíce," říká Amalia Roggerová, která provozuje charitu nabízející teplé jídlo pro potřebné. Její jídelna podle ní v poslední době zaznamenala nárůst počtu lidí.



Libertariánský ekonom Milei od začátku avizoval, že jeho tržní reformy situaci zpočátku zhorší a že zlepšení se projeví až později. Míří totiž na snížení veřejných výdajů, aby zkrotil inflaci. Řekl, že je nutné uvolnit přísné ekonomické regulace, které zdědil po předchozí levicové peronistické vládě, která v rámci programu spravedlivých cen zavedla cenové regulace na přibližně 50.000 výrobků od potravin až po oblečení.



Milei tvrdí, že nová opatření už přinášejí výsledky. Na příští rok počítá s roční inflací 18 procent, což je výrazně méně než současných 237 procent. Vláda však stále čelí mnoha problémům.



Podle ekonomů ale bude obtížné inflaci ještě více snížit. V poslední době se inflace drží na měsíční úrovni čtyř procent. Prezident navíc musí čelit požadavkům na obnovení veřejných prací nebo zvýšení důchodů a mezd, které snižují manévrovací prostor pro další snižování výdajů.



"Zdědili katastrofální ekonomickou situaci a dostat se z této mizérie potrvá dlouho," řekl profesor na Harvard Business School Alberto Cavallo, který se zabývá regulací cen v Argentině.



Přinejmenším se ale zatím daří trhu s nájemním bydlením. Odpůrci cenových omezení pak na vývoj v Argentině poukazují jako na varování pro politiky a úředníky od Spojených států až po Evropskou unii, aby se nesnažili rostoucí náklady na bydlení krotit pomocí regulace nájemného, dodává WSJ.