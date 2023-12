Nejvyšší soud v Coloradu prohlásil Trumpa za nezpůsobilého pro Bílý dům

Bývalý prezident Donald Trump není způsobilý znovu vykonávat svůj někdejší úřad, rozhodl v noci na dnešek nejvyšší soud státu Colorado a exšéfa Bílého domu diskvalifikoval z hlasování v prezidentských primárkách v tomto státě. Informovaly o tom agentury AP a Reuters, podle nichž soud rozhodl s odvoláním na 14. dodatek americké ústavy kvůli Trumpově podílu na násilnostech v sídle Kongresu 6. ledna 2021. Exprezidentovi právníci uvedli, že se proti diskvalifikaci odvolají k nejvyššímu soudu USA, který má v ústavních záležitostech poslední slovo.



Rozhodnutí nejvyššího soudu v Coloradu činí z Trumpa prvního prezidentského kandidáta v historii Spojených států, který je považován za nezpůsobilého ucházet se o Bílý dům podle zřídka používaného ustanovení americké ústavy, které zakazuje zastávat úřad činitelům, jež se zapojili do "povstání nebo vzpoury", napsal Reuters.



Rozhodnutí se podle ní vztahuje pouze na nadcházející republikánské primárky ve státě, ale verdikt by mohl ovlivnit Trumpův status v Coloradu pro prezidentské volby v listopadu 2024. Verdikt se nevztahuje na státy mimo Colorado, poznamenala stanice BBC a upozornila, že podobné pokusy odstranit Trumpa z primárek v několika dalších státech neuspěly. Coloradský nejvyšší soud dále uvedl, že odkládá účinnost svého rozhodnutí nejméně do 4. ledna 2024, aby umožnil odvolání.



Verdikt se opírá o 14. dodatek americké ústavy, který zakazuje zastávání "jakékoli funkce, civilní nebo vojenské" komukoli, kdo dříve odpřisáhl věrnost ústavě a následně se dopustil "povstání nebo vzpoury proti témuž, nebo poskytl pomoc a útěchu nepřátelům" ústavy. Uplatňování této normy je poměrně neprobádanou otázkou a do věci se podle médií zřejmě vloží nejvyšší soud USA.



Podle autorů žaloby lze za podporování vzpoury považovat Trumpovo jednání ve dnech a týdnech před 6. lednem 2021, kdy dav jeho příznivců narušil schvalování výsledků prezidentských voleb v Kongresu. Trump předtím odmítl uznat svou porážku a místo toho stoupence burcoval výmysly o rozsáhlých podvodech při hlasování. Pokračoval v tom i na mítinku u Bílého domu bezprostředně před útokem na Kapitol. Při násilnostech v Kapitolu, který je sídlem amerických zákonodárců, zemřelo několik lidí a další utrpěli zranění.



"Nejvyšší soud Colorada dnes večer vydal zcela chybné rozhodnutí a my rychle podáme odvolání k nejvyššímu soudu Spojených států a souběžnou žádost o pozastavení tohoto hluboce nedemokratického rozhodnutí," uvedl mluvčí Trumpova štábu Steven Cheung. V americkém nejvyšším soudu mají většinu konzervativní soudci, z nichž některé jmenoval během svého působení v Bílém domě Trump, podotkl Reuters.



Verdikt coloradského nejvyššího soudu zvrátil dřívější rozhodnutí tamního soudu nižší instance, který sice také shledal, že se Trump "zapojil do vzpoury" podněcováním svých příznivců k násilí, ale nediskvalifikoval ho z primárek. Žalobu podala skupina Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) jménem voličů v Coloradu.



Primárky Republikánské strany určí jejího kandidáta pro prezidentské volby v listopadu 2024. Trump, který vedl USA mezi lety 2017 a 2021, chce příští rok na podzim usilovat o znovuzvolení a je aktuálně favoritem na zisk nominace republikánů. Samotné Colorado americké volební prognózy považují za jasně demokratické, což znamená, že současný demokratický prezident Joe Biden pravděpodobně tento stát během hlasování ovládne bez ohledu na Trumpův osud v něm.