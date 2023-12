Gevorkyan jako první firma z trhu START vstupuje na Prime Market pražské burzy

Společnost GEVORKYAN, a.s. přechází z neregulovaného trhu START na regulovaný trh Prime Market, který je nejprestižnějším trhem Burzy cenných papírů Praha. S akciemi společnosti (název GEVORKYAN, ISIN SK1000025322) se na hlavním trhu pražské burzy začne obchodovat od 21. prosince 2023.

Slovenská společnost GEVORKYAN, a.s. se stává první emisí z trhu START, která po úspěšném úpisu a fungování na tomto trhu přechází na regulovaný trh. Aby společnost mohla takový krok učinit, musí splnit celou řadu podmínek a povinností, které odlišují neregulovaný trh od trhu regulovaného. Jednou z těchto podmínek je uveřejňování finančních výkazů dle mezinárodních účetních standardů (IFRS), zatímco na trhu START mohou firmy svůj reporting připravovat dle českých, respektive slovenských účetních standardů.

Společnost se dále musí připravit na vyšší frekvenci reportování výsledků. Na trhu Prime se obvykle reportuje čtvrtletně, zatímco na trhu START probíhá reporting pouze jednou ročně a poté ještě 2x v rámci tzv. START Days, vždy v jarním a podzimním termínu.

„Jsem velmi rád, že se nám tímto naplňuje jeden z hlavních důvodů vzniku trhu START. Naším záměrem bylo, mimo jiné, aby se stal tento trh branou na burzu pro menší společnosti, pro které by byl vstup na regulovaný trh příliš komplikovaný a v dané fázi jejich rozvoje i předčasný. START dává firmám možnost učit se využívat výhod kapitálového trhu a současně si zvykat na statut veřejně obchodované firmy. Přechodem na regulovaný trh se díky mezinárodnímu reportingu firmy otevírají zahraničním investorům, což je pro ně další velká výzva“, říká Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha.

„Za našu firmu chcem v prvom rade poďakovať celému kolektívu Pražskej burzy a špeciálne Pavle Fischerové za spoluprácu a podporu ktorú sme cítili od zoznámenia až do dnes. Spolupráca s burzov je úplne iná skúsenosť ako štandartné bankové financovanie a som si istý že mnohé firmy sú dvôstojné toho, aby mohli byť na burze len im chýba urobiť prvý krok. Ešte doplním, že ideme podľa plánu a prechod na Prime Market je logickým pokračovaním v postupných krokov rozvoja firmy. Verím, že to dá nám ďaľší impulz a prinesie pozitiva pre všetkých akcionárov,“ říká Artur Gevorkyan, zakladatel a předseda představenstva GEVORKYAN, a.s.

Obchodník s cennými papíry Patria Finance a další tři členové burzy budou na titulu vykonávat činnost tvůrce trhu po uvedení emise na Prime Market.

Na trhu START se nyní obchoduje celkem 14 emisí, které na tento trh vstoupily v průběhu 5 let. Celková tržní kapitalizace (hodnota) akcií těchto společností činí 13 mld. Kč, přičemž od investorů získaly více než 2 mld. Kč. Společnost GEVORKYAN, a.s. se svojí velikostí (aktuálně 4,5 mld. Kč) zařadí na trhu Prime Market mezi emise Tatry mountain resorts a ČeskoSlovensko.