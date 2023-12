Bloomberg: Dědička firmy L'Oréal je první ženou s majetkem 100 miliard USD

Podle žebříčku miliardářů sestavovaného agenturou Bloomberg je hodnota majetku Bettencourtové Meyersové 100,2 miliardy USD . Stále však zaostává za majetkem jejího francouzského krajana Bernarda Arnaulta, zakladatele luxusní firmy , který činí 179,4 miliardy USD . Arnault je tak druhým nejbohatším člověkem na světě.Sedmdesátiletá Bettencourtová Meyersová je místopředsedkyní správní rady firmy L'Oréal, jejíž tržní kapitalizace činí 241 miliard eur (téměř šest bilionů Kč) a ve které je ona a její rodina největším akcionářem s podílem téměř 35 procent. Její synové Jean-Victor Meyers a Nicolas Meyers jsou rovněž členy správní rady. Firmu, kterou po desetiletí řídí manažeři mimo rodinu, založil v roce 1909 její dědeček, chemik Eugene Schueller, aby prodávala a vyráběla jím vyvinutou barvu na vlasy.Bettencourtová Meyersová se vyhýbá okázalému společenskému životu, který vyhledává řada světových boháčů. Napsala dvě knihy - pětisvazkovou studii Bible a genealogii řeckých bohů. Je známá tím, že každý den hraje hodiny na piano.Jako jedináček získala Bettencourtová Meyersová majetek po smrti své matky Liliane Bettencourtové v roce 2017. S matkou se v minulosti dostala do sporu a právní bitva o to, zda je matka způsobilá spravovat rodinné bohatství, na počátku tisíciletí přerostla z rodinného sporu v politický skandál. Minulý měsíc společnost přišla s třídílným dokumentárním filmem L’Affaire Bettencourt, který vypráví o této události, v níž figuruje také bývalý francouzský prezident a tajné nahrávky pořízené komorníkem.Firma L’Oréal v desetiletí před pandemií nemoci covid-19 rychle rostla, ale měla problémy v době pandemie, kdy lidé kvůli omezením pohybu používali méně dekorativní kosmetiky. Poté však přišlo rychlé oživení, protože spotřebitelé začali utrácet za luxusní položky. To v letošním roce poslalo cenu akcií firmy vzhůru o 35 procent. Podle analytika firmy Consumer Edge Research Bretta Coopera by v příštím roce mohly posílit o dalších 12 procent.Bettencourtová Meyersová je také předsedkyní rodinného holdingu Téthys, který vlastní podíl v L'Oréal. Její manžel Jean-Pierre Meyers je generálním ředitelem holdingu. V roce 2016 oba založili dceřinou společnost Téthys Invest. Generálním ředitelem této firmy, jejímž záměrem jsou přímé dlouhodobé investice do podnikatelských projektů, je bývalý investiční bankéř z banky Lazard Alexandre Benais. Téthys Invest nedávno koupila podíl v ve francouzském pojišťovacím makléři April Group. Loni koupila podíl v módní značce Sézane a investovala také do soukromého provozovatele nemocnic Elsan.