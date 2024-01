V úvodu týdne kraloval indexům technologický Nasdaq Composite

Úvodní seance posledních lednových dní roku 2024 na zámořských trzích se odehrála v pozitivním duchu, kdy nejvýrazněji narostl technologický Nasdaq Composite, jenž přidal okolo 1 %.



Tento týden jsou očekávány velké události z pohledu makro ekonomického, tak i na poli korporátním, kdy budou reportovat společnosti z Big techu, jako AMD, Google, , , Meta Platforms či .



Ve středu končí dvoudenní zasedání americké centrální banky, kdy investorům půjde primárně o komentář šéfa FED Jeroma Powella k připravenosti ekonomiky na možný obrat v trendu a březnové snížení sazeb. Prozatím investoři kalkulují tento krok zhruba z 50 %. V pátek doplní týden napěchovaný událostmi data z trhu práce v USA za měsíc leden.



Větší pohyb na rozdíl od trhu jako celku si připsaly akcie iRobot, které umazaly více jak 9 % poté, co se iRobot a dohodly na vzájemné ukončení dohody ze srpna 2022.



Na plynový pedál dnes šláply akcie fintech společnosti Sofi, která reportovala výborný poslední kvartál předešlého roku. Čistý zisk na akcii převýšil odhady analytiků o téměř 54 %, a to vše při rekordních tržbách, které překonaly konsensus o 3,65 %. Akcie reagovaly růstem skoro 20 %.



Nepříjemným vystřízlivěním po solidní týdnu, i tak bych se dalo shrnout obchodování s akciemi Bloom Energy. BE odepsala během jedné seance celotýdenní zisk 8 %, kdy za tímto propadem stálo například snížení doporučení a 12M cílové ceny od analytika .