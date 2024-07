FT: Unilever plánuje zrušit třetinu pracovních míst v kancelářích v Evropě

Výrobce spotřebního zboží Unilever plánuje do konce příštího roku zrušit třetinu pracovních míst v kancelářích v Evropě. Rozhodnutí je součástí snahy o oživení růstu firmy. Uvedl to list Financial Times s odvoláním na informace z vnitropodnikového videohovoru.



Ředitelka pro lidské zdroje Constantina Tribouová podle FT ve videohovoru řekla, že do konce roku 2025 musí být v Evropě zrušeno 3000 až 3200 pracovních míst. Propouštění se nedotkne zaměstnanců v továrnách. Firma má nyní v kancelářích v Evropě 10.000 až 11.000 zaměstnanců.



Škrty jsou součástí programu na zlepšení produktivity, který firma představila v březnu. Tehdy uvedla, že propustí 7500 zaměstnanců. Dohromady má společnost po celém světě 128.000 zaměstnanců.



Firma zatím nerozhodla o přesném počtu propuštěných v jednotlivých zemích. Šéf odborů Hermann Soggeberg uvedl, že téměř všechny evropské pobočky budou ovlivněny zhruba stejnou měrou, zvláště ale centra v Londýně a v Rotterdamu.



Generální ředitel Hein Schumacher, který se funkce ujal v loňském roce, v říjnu představil plány na opětovné získání důvěry investorů zjednodušením podniku. Firmě se v posledních letech příliš nedařilo. Schumacher však stále zůstává pod tlakem akcionářů, zvláště aktivistického investora Nelsona Peltze, aby reorganizoval firmu a po letech slabých finančních výkonů zvýšil její růst.



Unilever působí ve více než 190 zemích světa a je jedním z největších dodavatelů kosmetických výrobků, výrobků sloužících k péči o domácnost a potravin. Pod firmu patří například značky Hellmann's či Knorr. Z kosmetiky a hygieny pak Dove, Rexona, Axe nebo Signal. Pod značkou Vegetarian Butcher společnost prodává rostlinné alternativy masa. V ČR Unileveru patří také značky Míša a Savo.