Boduje trading i investiční bankovnictví. Morgan Stanley poráží očekávání trhu, přesto akcie obracejí do ztrát

je další z klíčových amerických bank, které reportují své výsledky za druhé čtvrtletí roku 2024. Ty jsou silné na úrovni příjmů i zisku na akcii a akcie v americkém premarketu odpověděly bezprostředním růstem o více jak 2 %, postupně se ale zanořovaly do až bezmála 3% ztráty. "V divizi správy majetku banky Morgan Stanley, která má hodnotu 5,7 bilionu dolarů, však banka přilákala čistá nová aktiva ve výši pouze 36,4 miliardy dolarů, což je výrazně méně, než očekávali analytici, kteří počítali s částkou kolem 57,5 miliardy dolarů, a méně než téměř 90 miliard dolarů před rokem," upozornil analytik Patria Finance Jakub Blaha na pravděpodobný zdroj otočky akcií. V úvodu řádného obchodování titul odepisuje kolem 1,5 %.

dosáhla celkových kvartálních příjmů 15,02 miliardy dolarů a zisku na akcii 1,82 USD. V obou případech jsou to čísla silně nad očekáváním trhů, dle konsensu LSEG 14,3 mld. USD a 1,65 USD.

Wealth management banky podpořil zejména pozitivní vývoj na akciovém trhu a pomohl poplatkům a provizím. Po vrtošivém roce 2023 navíc významně vzrostla aktivita v oblasti investičního bankovnictví.

Pozitivní vývoj na trhu je zatím příznačný pro výsledky vesměs všech velkých amerických bankovních jmen. Do silných příjmů a zisku se propsal postupně dle reportingu u , , a také .

Půjdeme-li do čísel podrobněji, neexistuje segment aktivit , který by významně zaostal za očekáváním: Wealth management s příjmy 6,79 mld. USD při kons. 6,86 mld. USD, sales & trading 3,02 vs. 2,68 mld. USD, FICC 2,00 vs. 1,86 mld. USD, čistý úrokový výnos 2,07 vs. 1,78 mld. USD. Příjmy z akciových obchodů vzrostly meziročně o 18 %, s fixním výnosem o 16 %.

Banka nadto dosahuje ROE 13 % při konsensu dle Bloomberg 11,7 %, CET1 15,2 % vs. odhad 15,1 %.

"Dosáhli jsme dalšího silného čtvrtletí v prostředí zlepšujících se kapitálových trhů. Pokračujeme v nastavené strategii a máme dobrou pozici pro další růst a budování dlouhodobé hodnoty pro naše akcionáře," poznamenal CEO banky Ted Pick.

Dle dat Bloomberg akcie nyní pokrývá 26 analytických doporučení, z nichž 10 zní na nákup a 16 je laděno neutrálně (je relevantní před výsledky). To je nicméně zajímavé vůči tomu, kam se dostala cena akcie. Konsensuální cílová cena z dosud platných doporučení je nyní 101,7 USD při posledním závěru na metě 105,26 USD. V reakci na výsledky tedy lze čekat úpravu analytických pohledů.