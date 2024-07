Obchodníci z Goldman Sachs ve druhém kvartálu nadupali zisk, divize fúzí ale přišla o pozici lídra trhu

Obchodníci z si ve druhém čtvrtletí zapsali prudký nárůst zisků. Jak obchodníci s pevným výnosem, tak obchodníci s akciemi překonali odhady analytiků, když oživující se podnikání na kapitálových trzích pomohlo dosáhnout lepších výsledků ve většině operací na Wall Street, než očekávalo. Přesto společnost utržila na poplatcích za zprostředkované fúze méně než , i když Goldmani tomuto oboru vedou a jen zřídkakdy zaostávají za svými konkurenty. I když čím dál více podniků touží po dohodách, blížící se volby v USA by mohly návrat k tempu růstu v oblasti fúzí ještě více oddálit. Akcie společnosti se sídlem v New Yorku letos posílily o 24 % a v pátek si zapsaly historické maximum 479,88 USD. Aktuálně se v pre-marketu pohybují v červené nule.



Zisky ve druhém čtvrtletí byly téměř trojnásobkem toho, co Goldmani vykázali před rokem, kdy byli sužováni ztrátami v investicích do nemovitostí a spotřebitelského bankovnictví. Čistý zisk činil za tři měsíce do 30. června 3,04 miliardy USD a výnosy ve výši 12,7 miliard USD.



Obchod s pevným výnosem vykázal tržby ve výši 3,18 miliardy USD, a to díky síle sazeb a měn. Divize obchodování s akciemi si zapsala 3,17 miliardy dolarů. Jde tak o druhé nejlepší čtvrtletí v historii. Obchod je nyní pro Goldmany obzvláště důležitý poté, co banka upustila od své expanze do spotřebitelského bankovnictví.



Tržby investičního bankovnictví ve výši 1,73 miliardy dolarů zaostaly za průměrným odhadem analytiků ve výši 1,8 miliardy dolarů. Poplatky za poradenství při fúzi činily 688 milionů dolarů, tj. méně než 785 milionů dolarů, které konkurenční oznámila minulý týden.



Správa aktiv a majetku vykázala tržby ve výši 3,88 miliardy USD, což je o 27 % více než v předchozím roce. Poplatky za správu vzrostly o 8 %.



Goldman Sachs uzavřela poslední iteraci svého fondu přímých půjček za 21 miliard USD. Banka si také zajistila mandát ve výši 43 miliard dolarů na investování aktiv penzijního fondu společnosti . To pomohlo bance udržet se na cestě k dosažení cíle ze začátku tohoto roku, tedy k získání 50 miliard dolarů v alternativních aktivech.



Zdroj: Bloomberg