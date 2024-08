Trhy ztrácejí kvůli obavám z recese

Zámořské trhy si na jeden den vychutnaly opojný pocit návratu k růstu díky příslibu rozvolnění měnové politiky, jen aby hned následující den zisky odevzdaly ve stínu obav o stav ekonomiky. Start do nového měsíce tak zdaleka neproběhl podle představ investorů. Index S&P 500 ztratil 1,4 %, technologický Nasdaq potom dokonce 2,3 %. Žádosti o podporu v nezaměstnanosti překonaly očekávání a vyšplhaly se na 249 000. Negativně pak překvapil především index ISM ve výrobě, který zaostal za očekáváním (48,2) a dosáhl úrovně pouze 46,8. To značí poměrně negativní náladu mezi americkými výrobci. Objevují se tak hlasy, že takzvané měkké přistání přece jenom nemusí být na pořadu dne a americká ekonomika si může na konci cyklu skutečně projít recesí.Technologické tituly následovaly zbytek trhu. odepsala 6,7 %, 0,3 % a v očekávání výsledků po uzavření trhů 1,7 %. Zelenala se tak jedině společnost Meta Platforms (4,8 %), které dopomohly k solidnímu výsledku dnešní obchodní seance výsledky hospodaření. Konkrétně pozitivní překvapení na ziskovosti a zvýšení celoročního výhledu. Ukazuje se, že implementace umělé inteligence do cílení reklamy začíná technologickému gigantovi přinášet ovoce. Naproti tomu mikročipový producent se propadl o 9,4 %. Jeho výnosy budou zasaženy zrušením exportní licence pro čipy do telefonů Huawei. Arm Holdings představil lepší výsledky, ale do budoucna hledí s až přílišnou opatrností, což mu měli investoři za zlé a jeho akcie tak poslali o 15,7 % níže.Na okraji zájmu investorů zůstává hit koronavirových akcií Moderna, které se nedaří navázat na předchozí úspěchy a předpokládá další snížení výnosů. Jeho akcie tak dnes propadly o 21 %. Naopak farmaceutická společnost narostla o 3,5 % po úspěšných testech léku na obezitu Uepbound. Po uzavření trhu kromě výše zmíněného Applu očekáváme report výsledků dalšího z technologických gigantů – .