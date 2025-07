Hodnotoví investoři slaví návrat na výsluní. Porážejí růstové strategie

Hodnotové investování je na americkém akciovém trhu investory dlouhodobě upozadňováno, a ani uplynulé čtvrtletí nebylo výjimkou. Ale pro správce fondů, kteří se zaměřují na podhodnocené společnosti, se jednalo o silné období. 63 % aktivních správců investujících do levných velkých společností ve druhém čtvrtletí překonalo podle dat společnosti Jefferies benchmark. Jedná se tak o nejlepší výsledek od pandemického propadu v roce 2020.

Zatímco pozornost trhu se soustředila na firmy s obří kapitalizací, které stály v čele růstu od dubnového dna, někteří správci dokázali najít atraktivní příležitosti i mezi hodnotovými akciemi. Manažeři hodnotových fondů se zaměřili především na průmyslové firmy, které ve druhém čtvrtletí vzrostly o 11 %, tedy stejně jako index S&P 500. Naopak se vyhýbali tzv. náhradám za dluhopisy, jako jsou utility, spotřební zboží a nemovitosti – tj. sektory, které patřily v rámci indexu Russell 1000 Value k nejhorším.

Síla cyklického průmyslového sektoru, který je citlivý na ekonomický vývoj, je pro hodnotové akcie pozitivním signálem. Někteří analytici proto očekávají širší oživení tohoto segmentu, zejména pokud zůstane ekonomický růst stabilní a pokud se naplní výhled na snižování sazeb.

„Nemyslíme si, že americká ekonomika směřuje do recese, a za těchto podmínek by si hodnotové akcie měly vést lépe,“ uvedl Steven DeSanctis, akciový stratég společnosti Jefferies. „Navíc stále očekáváme tři snížení sazeb v druhé polovině roku 2025, což by mělo pomoci cyklickým i hodnotovým titulům.“



Lovci výhodných nákupů slaví úspěch



Ačkoli si hodnotové společnosti vedly v absolutních číslech hůře než jejich růstové protějšky, překonávali správci fondů zaměření na hodnotové akcie své benchmarky – na rozdíl od těch, kteří sázeli na růstové tituly. Podle Jefferies překonali správci zaměření na velké hodnotové akcie své benchmarky o 1,7 procentního bodu, zatímco jejich růstoví kolegové za nimi zaostali o 0,3 bodu.

Investiční přístup založený na hledání podhodnocených akcií, který proslavil Warren Buffett, ztratil v éře rychle rostoucích technologických firem a umělé inteligence na atraktivitě. Nyní ale vykazuje známky oživení. Hodnotové akcie v uplynulém týdnu překonaly všech 12 investičních stylů, které sleduje Bloomberg.



Index S&P 500 Industrials, který zahrnuje výrobní a dopravní společnosti, se obchoduje poblíž historického maxima. Růst podporují očekávání, že slábnoucí obchodní napětí pomůže americké ekonomice k oživení. Tento sektor je za posledních šest měsíců nejvýkonnější složkou indexu, částečně díky obchodnímu příměří mezi USA a Čínou a příznivým ekonomickým datům.





Dalším tahounem hodnotových akcií je finanční sektor, který je od začátku roku třetím nejvýkonnějším sektorem v indexu S&P 500. Poslední růst přišel poté, co 22 největších amerických bank úspěšně prošlo každoročním zátěžovým testem Fedu, což otevřelo cestu k rozsáhlým zpětným odkupům akcií a výplatám dividend. Index KBW Bank, který sleduje největší americké banky, od dubnového minima vzrostl téměř o 40 %.



Zdroj: Bloomberg