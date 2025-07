Červen na trzích pohledem Invesco: Amerika roste, Evropa klopýtá, Asie překvapuje

Zatímco USA a Asie se rozjely poháněné vlnou technologických zisků a obchodními dohodami, Evropa zůstala stát na nástupišti. Ropa zdražovala, což potěšilo energetický sektor, ale spotřebitelé více šetřili. Británie překvapila lepší náladou, USA překonaly únorové rekordy a Čína s Indií přidaly plyn. A rozvíjející se trhy? Ty si tiše připisovaly body díky silnému fundamentu a geopolitickému větru v zádech.



Evropa



Evropské akcie v červnu mírně poklesly a nedosáhly lepších výsledků než jejich globální protějšky. Tento vývoj následuje po delším období lepší výkonnosti EU a období výrazných absolutních zisků v letošním roce. V červnu byl patrný návrat k slušné výkonnosti technologického sektoru (zejména na americkém trhu). Také sektory energetiky a veřejných služeb dosahovaly lepších výsledků, protože geopolitické napětí tlačilo ceny ropy vzhůru. Naopak méně výkonné byly sektory z oblasti spotřebních předmětů a zbytných služeb. Německý návrh rozpočtu potvrdil závazek zvýšit fiskální výdaje. V titulcích se objevilo také posílení eura vůči americkému dolaru.



Velká Británie



Britský akciový trh uzavřel v červnu mírně výše díky pozitivnějšímu ekonomickému výhledu a zlepšující se spotřebitelské důvěře. Data Národního statistického úřadu (ONS) ukázala, že inflace ve Spojeném království v květnu mírně klesla z 3,5 % na 3,4 %, což bylo v souladu s konsenzuálním očekáváním. Jádrová inflace klesla z 3,8 % na 3,5 %. Bank of England (BoE) udržela úrokové sazby na úrovni 4,25 %. Hospodářský růst Spojeného království se v dubnu snížil o 0,3 %. Index spotřebitelské důvěry GfK v červnu vzrostl. Britské maloobchodní tržby v květnu klesly.



USA



Americké akciové trhy v červnu rostly, protože investoři pozitivně reagovali na pokrok v obchodních jednáních mezi USA a Čínou. Geopolitické napětí na Blízkém východě se v druhé polovině měsíce vystupňovalo. Index S&P 500 překonal maxima, která byla naposledy zaznamenána v únoru. Míra inflace v USA mírně vzrostla z 2,3 % na 2,4 %. Federální rezervní systém (Fed) ponechal úrokové sazby beze změny. Americká ekonomika v květnu vytvořila 139 000 nových pracovních míst. Index spotřebitelské důvěry v USA se v červnu ochladil. Složený index nákupních manažerů (PMI) za červen dosáhl hodnoty 52,8.



Asie



Čínské akcie zaznamenaly v červnu zisky, které podpořilo oznámení předběžného obchodního rámce mezi Pekingem a Washingtonem. Domácí ekonomické podmínky zůstávají nerovnoměrné. Vývozní aktivita a průmyslová výroba přinesly pozitivní překvapení. Tchajwanské akcie zaznamenaly zisky, podpořené zlepšeným globálním apetitem k riziku. Korejské akcie podpořila obnovená politická dynamika. Indické akcie zakončily měsíc slušně. Japonské akcie rostly a těžily z globální situace. Australské akcie zaznamenaly solidní zisky, podpořené stabilní mírou nezaměstnanosti.



Rozvíjející se trhy



Akcie v Latinské Americe v červnu dosáhly lepších výsledků díky slušným domácím fundamentům. V Mexiku se nálada investorů zlepšila poté, co prezidentka Claudia Sheinbaumová úspěšně dokončila jednání o clech s USA. V Brazílii centrální banka zvýšila sazbu Selic o 25 bazických bodů na 15 %. Zisky zaznamenalo také Chile. Turecké akcie se posunuly vpřed, podpořeny zlepšující se náladou investorů. Dařilo se také Maďarsku. V Polsku pomohla ke stabilizaci trhů jasnější politická situace. Na Blízkém východě byla výkonnost akcií celkově pozitivní. Trhy v Perském zálivu těžily z růstu cen ropy.



Nástroje s pevným výnosem



Minulý měsíc byl pozitivní pro dluhopisové trhy, protože rostla důvěra investorů v to, že Fed bude letos schopen snížit úrokové sazby. Americké státní dluhopisy vynesly 1,29 %. Britské zlaté dluhopisy získaly 1,55 %. Německé dluhopisy ztratily, když klesly o 0,39 %. Fed držel úrokové sazby na stejné úrovni. Míra inflace ve Spojeném království se snížila na 3,4 %. Inflace v eurozóně se zvýšila na 2 %. Švýcarská národní banka snížila svou klíčovou sazbu na 0 %. Korporátní dluhopisy a dluhopisy s vysokým výnosem přinesly rozsáhlé zisky.