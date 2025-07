Německý parlament odklepl rozsáhlý balíček úlev za 46 miliard eur na podporu ekonomiky

Německý parlament schválil balíček daňových úlev na podporu podniků za 46 miliard eur (1,13 bilionu Kč). Zahrnuje možnosti odpisů, snížení daně z příjmu právnických osob a pobídky pro nákup elektromobilů. Vláda se tak snaží povzbudit ekonomiku, které hrozí, že poprvé v poválečné historii třetí rok po sobě klesne. Uvedla to dnes agentura Reuters.



Opatření dnes schválila horní komora německého parlamentu, už dříve prošlo dolní komorou. Balíček se vztahuje na roky 2025 až 2029. Obsahuje výhodné odpisy ve výši až 30 procent ročně po dobu tří let, aby se podnikům ulehčilo od daňového zatížení. Zákazníci, kteří si koupí elektromobil, si pak budou moct v roce jeho pořízení odepsat 75 procent z kupní ceny.



Součástí balíčku je také slíbené každoroční snižování sazby daně z příjmu právnických osob o jeden procentní bod. Daň se začne snižovat od roku 2028, takže do roku 2032 klesne na deset procent.



"Vytváříme tím silné investiční pobídky, zajišťujeme pracovní místa a vracíme Německo na cestu růstu," řekl dnes německý ministr financí Lars Klingbeil. "Zvyšujeme mezinárodní konkurenceschopnost Německa jako místa pro podnikání," dodal.



Podle výpočtu kolínského Institutu pro hospodářský výzkum (IW) bude do roku 2029 hospodářský výkon o 29 miliard eur vyšší, než jaký by byl bez opatření, která byla dnes přijata. Reálný hrubý domácí produkt (HDP) poroste v průměru o 0,15 procenta ročně. Investice by měly být do roku 2029 vyšší o 16 miliard eur, uvádí IW a dodává, že by mohlo vzniknout až 39.000 pracovních míst.



Opatření sníží daňové příjmy státu. Spolková vláda proto musela udělat ústupky spolkovým zemím, aby si zajistila jejich schválení v horní komoře parlamentu.



Německá ekonomika je největší v Evropě a je na ní závislých mnoho českých firem.