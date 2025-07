Němečtí internetoví prodejci módy Zalando a About You se spojili

Němečtí internetoví prodejci módy Zalando a About You dokončili dříve oznámené spojení. Slibují, že společně pokryjí větší podíl evropského trhu s módou. O dokončení spojení obou firem, které zasílají zboží i do České republiky, dnes informuje Zalando v tiskové zprávě.



Firmy o svém záměru spojit se informovaly loni v prosinci. Tehdy uvedly, že berlínská společnost Zalando převezme svého menšího hamburského konkurenta About You za 1,1 miliardy eur (asi 27 miliard Kč). Evropská komise dala souhlas s transakcí 1. července.



"Ode dneška spojujeme své síly,“ řekl deníku Handelsblatt spoluředitel společnosti Zalando David Schröder. Převzetí se podle něj začne vyplácet od prvního dne. První prognóza sloučené společnosti bude k dispozici 6. srpna, kdy společnost Zalando, která je už dnes největším evropským prodejcem módy na internetu, představí hospodářské výsledky za druhé čtvrtletí roku 2025, dodal.



Zalando nyní drží více než 90 procent akcií About You. Berlíňané usilují o vytěsnění zbývajících menšinových akcionářů a tvrdí, že to bude za přiměřenou peněžní náhradu.