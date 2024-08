Bankovní asociace zhoršila letošní výhled ekonomiky, čeká růst 0,9 pct.

Česká bankovní asociace (ČBA) zhoršila výhled české ekonomiky. Letos očekává růst hrubého domácího produktu (HDP) 0,9 procenta, v květnu předpokládala hospodářský růst 1,4 procenta. Za zhoršením výhledu jsou slabý růst hospodářství v prvním pololetí i negativní vývoj v zahraničí, uvedla dnes ČBA v nové prognóze. Odhad letošní průměrné inflace ponechala asociace na 2,3 procenta.



Podle údajů o HDP v prvním a druhém čtvrtletí nenaplnila česká ekonomika očekávání, když zotavování bylo pouze pozvolné. V prvním čtvrtletí HDP mezičtvrtletně vzrostl o 0,2 procenta, ve druhém o 0,3 procenta. Českému hospodářství nepomáhá ani zahraniční vývoj. "Zotavování německé ekonomiky se zadrhlo, opět se výrazněji zvýšily obavy z recese v USA a řada rizik přetrvává, i co se týče vývoje v Číně. Také vstup do druhé poloviny roku dle předstihových ukazatelů příliš optimistické vyhlídky nepředznamenává. To vše vedlo k přehodnocení odhadů růstu tuzemské ekonomiky zpět pod jedno procento," uvedl hlavní ekonom ČBA Jakub Seidler.



Prognóza předpokládá, že českou ekonomiku letos potáhne zejména spotřeba domácností. Po dvou letech poklesu by se letos měla zvýšit o 2,2 procenta. Přispěje k tomu zejména návrat k růstu reálných mezd, které by se letos měly zvýšit o 4,4 procenta. Vládní spotřeba by se letos měla zvýšit o tři procenta, investice by měly stagnovat i s ohledem na cyklus čerpání peněz z fondů Evropské unie.



Nezaměstnanost sice podle ČBA letos vzroste na 3,8 procenta z loňských 3,6 procenta, nadále bude patřit k nejnižším v EU. Trh práce je tak podle asociace nadále v situaci, kdy má řada zaměstnavatelů potíže najít vhodné zaměstnance.



Inflace by letos měla dosáhnout průměrné hodnoty 2,3 procenta po loňských 10,7 procenta. Pod kontrolou zůstane růst spotřebitelských cen i v příštím roce, kdy prognóza ČBA čeká průměrnou inflaci 2,2 procenta. Rizikem pro inflační vývoj je podle asociace stále zrychlený růst cen služeb a také možný dopad konfliktů na Ukrajině a na Blízkém východě.



Česká národní banka (ČNB) bude podle asociace pokračovat ve snižování úrokových sazeb ze současných 4,5 procenta. Na konci letošního roku prognóza očekává základní úrokovou sazbu 3,75 procenta, v příštím roce klesne na 3,5 procenta. Část analytiků sice očekává příští rok výraznější snížení sazeb, nepůjdou ale podle nich pod tři procenta.



Průměrný kurz koruny by měl letos být 25,08 Kč/EUR, na konci roku by se podle asociace mohl dostat mírně pod hranici 25 korun za euro. V příštím roce česká měna posílí, průměrný kurz asociace očekává 24,66 Kč/EUR.



Deficit hospodaření státu odhaduje letos ČBA na 2,7 procenta HDP po loňských 3,5 procenta HDP. K poklesu deficitu podle ČBA přispěly odeznění jednorázových výdajů spojených s kompenzacemi vysokých cen energií, mírné oživení tuzemské ekonomiky a dopady konsolidačního balíčku. V příštím roce očekává asociace snížení deficitu na 2,3 procenta HDP.