Rozbřesk: Po výplachu přichází zklidnění. Jak je to s americkou recesí?

Vývoj na globálních trzích zůstává po pondělním výplachu volatilní, v posledních dvou obchodních seancích ale došlo k viditelnému zklidnění. Americký akciový index S&P 500 v úvodu včerejšího obchodování navázal na úterní zisky, nakonec ale odepsal 0,8 %. Lépe se dařilo Evropě, kde akciové trhy pokračovaly v růstu.



Ke stabilizaci došlo také na americkém dluhopisovém trhu, což však neznamená, že by trhy znovu razantně přepisovaly sázky na budoucí kroky Fedu. Dolarová křivka tak s více než 70% pravděpodobností nadále zaceňuje 50bodové snížení sazeb na zářijovém zasedání. Do konce roku pak trhy počítají s redukcí úrokových sazeb v souhrnu o 110 bazických bodů (ještě v minulém týdnu to bylo méně než 70bps).



Scénář mimořádného snížení sazeb ze strany Fedu, který část trhu ještě na začátku týdne zvažovala, se však v tento moment nezdá pravděpodobný. Jednak napětí na trzích zvolnilo (což neznamená, že nemůže opět vyskočit), jednak by Fed tímto krokem mohl sám vyvolat paniku přiznáním závažnosti problémů americké ekonomiky.



Zajímavý je v tomto kontextu včerejší článek Claudie Sahm, která přišla s nyní ostře sledovaným a minulý pátek aktivovaným indikátorem recese: pokud průměrná tříměsíční míra nezaměstnanosti překoná o více než 0,5 p.b. nejnižší hodnotu za posledních 12 měsíců, americká ekonomika vstupuje do recese. Od roku 1970 „Sahmovo pravidlo“ správně předpovědělo každou recesi a nevyslalo ani jeden falešný signál.



Sama Claudia Sahm ale říká – u ekonomů oblíbené spojení – „tentokrát to může být jinak“. Hlavním důvodem je fakt, že současný nárůst nezaměstnanosti je spíše důsledkem rostoucí nabídky práce (silná imigrační vlna) než nedostatečnou poptávkou. I v této konstelaci však historicky Sahmovo pravidlo fungovalo, proto je z jejího pohledu riziko recese v USA zvýšené.

Data z amerického trhu práce budou každopádně trhy enormně zajímat. Bude tomu tak již dnes, kdy jsou na pořadu dne pravidelné týdenní statistiky o počtu dávek v nezaměstnanosti. Pokud by měl výsledek překvapit výrazně negativně, nálada na trzích může dostat další zásah.





*** TRHY ***



Koruna

Tuzemská měna jako by se ponořila do plně prázdninového módu a s minimální volatilitou se od začátku týdne drží v úzkém rozmezí 25,20-25,30 EUR/CZK. Z domácích makro čísel dnes zaujme červencový podíl nezaměstnaných dle metodiky MPSV - předpokládáme mírný nárůst v souvislosti s tradičním sezónním nárůstem počtu nezaměstnaných (příliv absolventů na trh práce).

Vzhledem k dění po payrolls minulý pátek, lze čekat zvýšenou nervozitu a tedy i volatilitu.



Eurodolar

Pár EUR/USD se včera vrátil k poklidnému letnímu obchodování a dle očekávání na tom nic nezměnila ani červnová německá průmyslová produkce. Ta sice včera dopadla mírně lépe, než čekal trh a vedla k lehkému zvýšení našeho nowcastu německého HDP pro třetí kvartál, ale celkový obrázek zůstává ne zrovna radostný (nowcast ukazuje černou nulu a průmysl meziročně klesal o 4,1 %). Trhy pomohly uklidnit i výroky z BoJ (viceguvernér Uchida) o možné pauze v utahování měnové politiky v prostředí tak vysoké volatility, jakou jsme sledovali na přelomu minulého a tohoto týdne.

Dnes odpoledne bude dolar sledovat data o nových týdenních dávkách v nezaměstnanosti. Vzhledem k dění po payrolls minulý pátek, lze čekat zvýšenou nervozitu a tedy i volatilitu.



Akcie

Zámořské trhy začínaly včerejší obchodní den navazujíc na úterní pozitivní náladu. Tu se jim ale bohužel nepodařilo udržet. Ze sektorového pohledu se nejvíce dařilo energetice, která posílila o 0,5 %. Vzhůru energetickým akciím pomohly ceny ropy (WTI +3 %, Brent +2,4 %). Naopak výrazněji propadly základní materiály a informační technologie (oba shodně -1,4 %). Ve výsledkové sezoně sezóně včera pokračoval moloch zábavního průmyslu Walt Disney, který ztratil 4,5 %. Dařilo se platformě Shopify, jejíž akcie včera narostly o 17,8 %. Naopak s AI horečkou často spojovaná společnost Super Micro Computer nedosáhla na kvartální očekávání a její akcie propadly o 20,1 %. Ekonomická nejistota zasáhla platformu pro krátkodobé pronájmy nemovitostí Airbnb, ta si pohoršila o 13,4 %.