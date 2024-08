Zisk koncernu Siemens překonal odhady, pomohla poptávka po výrobním softwaru

Německý průmyslový koncern zvýšil ve třetím fiskálním čtvrtletí provozní zisk před započtením některých položek o 11 procent na tři miliardy eur (bezmála 76 miliard Kč) a překonal odhady. Firemní zákazníci modernizují elektrickou infrastrukturu, a roste tak poptávka po výrobním softwaru. Společnost to dnes uvedla ve své výsledkové zprávě, ve které potvrdila výhled na letošní fiskální rok.



Analytici zisk v průměru odhadovali na 2,84 miliardy eur. Tržby stouply o čtyři procenta na 18,9 miliardy eur. Důležitá oblast průmyslové automatizace však dál trpí slabou poptávkou.



"I nadále jsme těžili z trvale vysoké poptávky po elektrifikaci," zdůraznil generální ředitel společnosti Roland Busch. "Dalším motorem růstu byl náš obzvláště silný obchod s průmyslovým softwarem, který získal řadu významných licenčních smluv. Obchod s průmyslovou automatizací však zůstává náročný," dodal.



Objednávky se od dubna do června snížily o 15 procent, ale byly lepší, než se očekávalo. V předchozím roce byly objednávky obzvlášť vysoké díky rekordnímu počtu vlakových zakázek.



Siemens ve středu pozdě večer uvedl, že hodlá urychlit přechod na podnik s technologickým zaměřením, a rozšíří proto představenstvo z pěti na sedm členů. Společnost s ohledem na aktuální vývoj potvrdila prognózu pro svůj fiskální rok, který potrvá do konce září. I zde je však patrné rozdělení činnosti mezi dobře fungující segment Smart Infrastructure a oslabující segment Digital Industries: zatímco u DI se očekává marže na spodní hranici dříve uvedeného rozpětí, u SI se očekává marže na horní hranici.



Koncern zaměstnává po celém světě kolem 320.000 lidí a vyrábí širokou škálu produktů, od průmyslového softwaru až po vlaky. Působí rovněž v České republice, kde zaměstnává přes 10.000 lidí.