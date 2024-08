Rozhýbaná americká energetika: Objem fúzí a akvizic v sektoru loni prudce vzrostl

Objem fúzí a akvizic v ropném a plynárenském sektoru ve Spojených státech loni vzrostl o 57 procent na 49,2 miliardy dolarů (1,1 bilionu Kč). Uvedla to dnes konzultační společnost Ernst & Young (EY). Podniky v energetickém sektoru zvýšily výdaje na rozvoj projektů, pomohla jim k tomu vyšší tvorba volné hotovosti ze zisků minulých let.



K výraznému nárůstu objemu transakcí přispěly velké obchody mezi integrovanými podniky. Očekává se, že fúze a akvizice budou pokračovat v tomto i příštím roce, zejména díky většímu počtu velkých transakcí, uvedla EY.



Objem peněz vynaložených na těžbu ropy a zemního plynu se loni také zvýšil, přičemž výdaje na průzkum a rozvoj projektů se zvýšily o 28 procent na 93,1 miliardy dolarů (2,1 bilionu Kč).



Skok ve výdajích na fúze a akvizice a na rozšiřování rezerv představuje posun ve strategii po letech, kdy podniky upřednostňovaly výnosy pro akcionáře před růstem, aby přilákaly zpět investory. Ti v předchozích letech akcie energetických firem více prodávali, když se tomuto odvětví příliš nedařilo.



Ropné a plynárenské firmy loni snížily výdaje na dividendy a odkupy svých akcií na polovinu, respektive na 28,9 miliardy dolarů z rekordních 57,7 miliardy dolarů v roce 2022. Konsolidace v odvětví podnítila aktivity v oblasti fúzí a akvizic, firmy tak zvýšily celkové výdaje na 142,3 miliardy USD, což je proti roku 2022 nárůst o 36 procent.



"V roce 2023 jsme začali sledovat, že se firmy zaměřují na konsolidaci svých pozic," řekl podle agentury Reuters partner společnosti EY Bruce On, který se specializuje na strategii a transakce v energetickém sektoru. Upozornil právě na posun ve strategii investovat do klíčových aktivit.



Firmy, které mají spoustu volné hotovosti, se soustředily na zvyšování efektivity prostřednictvím rozsahu a využití stávajících aktivit. Zisky jim loni v úhrnu klesly o 55 procent na 83,9 miliardy dolarů, především kvůli nižším cenám americké lehké ropy West Texas Intermediate (WTI), uvádí zpráva.



Z velkých firem loni nejvíce nakupoval , celkové náklady na pořízení nového majetku jej vyšly na 10,6 miliardy dolarů. Z velké části je to výsledek jeho dohody převzít za 6,3 miliardy USD firmu PDC Energy, která je z Denveru a která se specializuje na průzkum a těžbu ropy.



Společnost ExxonMobil pak letos v květnu dokončila akvizici firmy Pioneer Natural Resources za 60 miliard dolarů. loni v říjnu oznámil dohodu o převzetí producenta ropy Hess za 53 miliard dolarů. Dohoda je ale kvůli právnímu sporu odložena minimálně do poloviny roku 2025.