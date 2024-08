Walmart prodává podíl v čínském e-shopu JD.com, utrží za něj až 3,7 miliardy USD

Americký maloobchodní gigant Walmart se rozhodl prodat podíl v čínském e-shopu JD.com. Celková částka zaplacená za prodané akcie by mohla dosáhnout až 3,74 miliardy dolarů (84,5 miliardy Kč). S odvoláním na osobu obeznámenou s obsahem jednání to dnes uvedla agentura Reuters. Walmart, který podíl získal před osmi lety, se podle tohoto zdroje hodlá soustředit na své vlastní aktivity na čínském trhu.



Walmart podle zdroje akcie prodal až za 25,85 dolaru za kus, což by představovalo výraznou slevu proti úternímu závěru, který na newyorské burze činil 28,19 dolaru. Před zahájením dnešního obchodování vykazovaly akcie JD.com pokles téměř o deset procent, později ztrátu snížily.



"Toto rozhodnutí nám umožní soustředit se na naše silné čínské aktivity pro Walmart China a Sam's Club a přesunout kapitál směrem k dalším prioritám," komentoval transakci Walmart. Uvedl také, že má v úmyslu i nadále s JD.com spolupracovat jako s obchodním partnerem, píše Reuters.



Walmart v letošním druhém čtvrtletí vykázal nárůst tržeb v Číně o 17,7 procenta na 4,6 miliardy USD, mimo jiné díky silnému růstu svého řetězce Sam's Club. Internetový prodej Walmartu celosvětově vzrostl o 21 procent. Podle údajů společnosti LSEG držel v JD.com podíl 5,19 procenta. Ten získal výměnou v roce 2016, když prodal internetový obchod s potravinami I-chao-tien.