Ifo: Nedostatek pracovních míst v Německu mírně polevil, lidé chybí ve službách

Nedostatek pracovních sil v Německu mírně polevuje. Zatímco v dubnu nemohlo najít kvalifikované zaměstnance 34,9 procenta firem, v červenci to bylo 33,8 procenta. Vyplývá to z průzkumu, který mezi podniky provedl mnichovský ekonomický institut Ifo. Pokles pokračuje s přestávkami od druhé poloviny loňského roku, kdy vhodní uchazeči chyběli polovině německých firem.



"Vzhledem k demografickým změnám ale bude tento problém trvalý a bude se opět prohlubovat," připomněl ekonom Klaus Wohlrabe z institutu Ifo.



Výrazně chybějí lidé ve službách, kde si na nedostatek pracovních sil stěžuje 39,7 procenta zaměstnavatelů. V logistice hledají vhodné uchazeče téměř dvě třetiny firem.



V průmyslu hlásí problémy s hledáním zaměstnanců přibližně každá čtvrtá společnost. V automobilovém průmyslu je to skoro 30 procent, zatímco v nábytkářském průmyslu 14 procent.



Počet lidí bez práce v Německu se v červenci podle úřadu práce zvýšil o 82.000 na 2,8 milionu a míra nezaměstnanosti proti červnu vzrostla o dvě desetiny procentního bodu na šest procent. Počet volných pracovních míst registrovaných úřadem práce v červenci činil 703.000. V meziročním srovnání byl počet nabízených volných míst o 69.000 nižší.



Německo představuje pro Českou republiku největšího obchodního partnera. Hrubý domácí produkt (HDP) Německa se v loňském roce snížil o 0,2 procenta. Letos vláda očekává návrat k růstu, který odhaduje na 0,3 procenta.