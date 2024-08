Jerome Powell dnes promluví v Jackson Hole, z ECB zazněl hlas pro další snižování sazeb a futures jsou v zeleném

dostala novou cílovou cenu. Jerome Powell dnes promluví na sympoziu v Jackson Hole. Člen Rady guvernérů ECB Martins Kazaks již vyjádřil podporu pro další snižování sazeb. A Japonský jen roste poté, co guvernér Bank of Japan Kazuo Ueda naznačil, že politici stále počítají se zvýšením úrokových sazeb. Evropské futures jsou v zeleném.



Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,1 %, FTSE 100 +0,5 % a DAX +0,1 %.



HSBC opakuje na doporučení „buy“ a zvyšuje cílovou cenu na 66 EUR (vs. 65 EUR dříve).



Páteční projev předsedy Fedu Jerome Powella na výročním sympoziu je už za dveřmi. Vzhledem k tomu, že Fed by mohl začít snižovat výpůjční náklady z maxim za více než dvacet let, jeho komentáře budou pečlivě analyzovány kvůli jakémukoli signálu o načasování, velikosti a tempu snižování sazeb. Dva představitelé Fedu na výročním shromáždění v Jackson Hole již řekli, že věří, že je vhodné, aby Fed začal měnovou politiku brzy uvolňovat, a že tempo následného uvolňování by mělo být „postupné“ a „metodické“. Obchodníci počítají se snížením sazeb na zasedání Fedu ve dnech 17. až 18. září o čtvrtinu procentního bodu, ale do konce roku sází na snížení o téměř celý procentní bod. Na akci promluví také guvernér Bank of England Andrew Bailey.



Ze shromáždění v Jackson Hole zazněly i holubičí hlasy z Evropské centrální banky. Člen Rady guvernérů Martins Kazaks řekl, že je na zasedání příští měsíc připraven diskutovat o dalším snížení sazeb, vyjádřil důvěru v návrat inflace ke 2 % a také obavy o ekonomiku. "Vzhledem k údajům, které v tuto chvíli máme, bych byl velmi otevřený diskusi o dalším snížení sazeb v září," řekl šéf lotyšské centrální banky ve čtvrtek na konferenci. Tyto poznámky přicházejí tři týdny předtím, než ECB stanoví další výši sazeb. Po červnovém snížení očekávají investoři příští měsíc další – zvláště když ekonomika regionu vykazuje známky slabosti v čele s německým průmyslem.



Japonský jen roste poté, co guvernér Bank of Japan Kazuo Ueda naznačil, že politici stále počítají se zvýšením úrokových sazeb. Ueda řekl, že postoj BOJ se nezměnil za předpokladu, že inflace a ekonomická data budou nadále v souladu s jejich prognózami. Dnešní data ukázala, že japonská inflace prognózy ještě překonala. Ueda ve svém projevu v parlamentu zmínil obavy o americkou ekonomiku, když byl dotázán na nedávné turbulence na trhu, a zároveň poznamenal, že zůstává opatrný ohledně nestability na finančních trzích.