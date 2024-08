Čtvrteční obchodní seance na Wall Street byla ve znamení výběru zisků

Čtvrteční obchodování na Wall Street bylo ze startu i v pre-marketu v pozitivním duchu, tím spíše když bylo ve 14:30 našeho času povzbuzeno očekávaným počtem nových žádostí o dávku v nezaměstnanosti, kdy konsensus 232k byl zcela naplněn.



Z tohoto reportu je cítit chladnoucí trh práce, nicméně číslo nyní nemusí být pro investory nějak strašidelné. Malér pro trh se objevil o cca hodinku později, kdy data z indexu nákupních manažerů v průmyslu byly slabší než odhady a rovněž nižší jak předchozí údaj. Situaci alespoň částečně napravil index nákupních manažerů v službách, který se stále drží nad neutrální úrovní 50 b. a současně vyklesal méně, než byl odhad trhu.



Ne příliš slavně dopadly výsledky za předchozí kvartál pro společnost Advance Auto Parts, Čistý zisk na akcii netrefil konsensus o takřka 21 % a to vše při tržbách, které byly v rámci oněch odhadů. Další zprávou, kterou si odnesli investoři je zhoršený výhled a prodej divize Worldpac za 1,5 mld. USD. Tento krok by měl přinést zefektivnění podnikání. Akcie odepsaly okolo 15 %.



V technologickém sektoru u největších jmen jako byl vidět výběr zisků, který byl způsobený obavami ze zítřejšího fóra v Jackson Hole, kde vystoupí předseda Fed Jerome Powell, který pravděpodobně nepředstaví tak velmi holubičí představy, kdy se očekává do konce roku snížení základní úrokové sazby o 100 b.



Před investory jsou do zasedání americké centrální banky ještě k zveřejnění minimálně 2 klíčové body. Tím prvním bude 28.8. po trhu report a o týden později zveřejnění amerického trhu práce za současný měsíc.



Nejslabším indexem i díky výše popsaným řádkům byl technologický Nasdaq 100 , který nechal v trhu více jak 1 %. Výběr zisků podtrhl i sektor informačních technologií, který umazal zhruba 2 %. Naopak v plusu se držel sektor energií, který napomohl k nejlepšímu výsledku na poli indexů průmyslovému Dow Jones Industrial Average, který oslabil o necelé 1 %.



EUR/CZK 25,08, USD/CZK 22,59, EUR/USD 1,1104, WTI 73,15 USD/barel, Brent 77,27 USD/barel, Troyská unce zlata 2.483 USD, Výns 10letého státního dluhopisu USA 3,85 %