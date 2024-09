NVIDIA dosáhla vrchol v akceleraci, rally se může rozšiřovat na větší počet titulů

Stratég US Bank Wealth Management Rob Haworth míní, že již možná bylo dosaženo „vrcholu v akceleraci investic do umělé inteligence“. To se může projevovat na akciích společnosti NVIDIA, ale i dalších technologických titulech, protože očekávání se mohou posouvat směrem dolů. K tomu by mohla probíhat určitá rotace od těchto titulů ke zbytku trhu.



Zbytek trhu mimo technologické tituly bude více záviset na změnách monetární politiky americké centrální banky. Spotřebě pomáhá pokračující nízká míra nezaměstnanosti a slušný růst mezd. Fed přitom „pravděpodobně směřuje k poklesu sazeb v září“ a akcie jsou tak atraktivní. Rally by se měla rozšiřovat na více titulů včetně sektoru zdravotní péče. Určitou slabost naopak stratég vidí na komoditách a v čínské ekonomice. Na celý trh by neměly mít podle experta větší dopad blížící se volby. Rozhodující bude z makroekonomického hlediska i nadále vývoj inflace.



Na komodity se v následujícím grafu zaměřuje , která hovoří o začátku býčího trhu. Zvýrazňuje také období vysoké inflace, kdy komoditní trhy mířily dlouhodobě nahoru. Protipólem pak bylo období deflačních tlaků v USA, kdy komodity převážně ztrácely:





Zdroj: X



Analytik CFRA Research Angelo Zino na Yahoo Finance k akciím společnosti NVIDIA řekl, že tempo jejich růstu bude v následujících čtvrtletích skutečně klesat a firma mohla zklamat trhy tím, že nepřišla s tak optimistickým výhledem, jak čekaly. Nicméně očekávaný pokles tempa růst je v nemalé míře i odrazem toho, jak moc firma rostla doposud. Tedy toho, jaké velikosti dosáhla. Investiční výdaje největších technologických firem, které ovlivňují i tržby společnosti NVIDIA, by přitom podle analytika měly letos meziročně růst o 35 – 40 %. Příští rok by toto tempo růstu mělo klesnout na 15 – 20 %, takže by se mělo držet stále vysoko, ale ve srovnání s letošním rokem znatelně klesne.







Zino připomněl, že NVIDIA během pár let úplně změnila strukturu svých tržeb, které jsou nyní provázány zejména s investicemi velkých technologických firem. Není ale taková koncentrace pro společnost příliš velkým rizikem? Analytik na tuto otázku odpověděl, že z jeho pohledu je lepší současná situace než ta, když byly tržby společnosti NVIDIA více provázány s chováním koncového spotřebitele. Nyní jsou sice zákazníci koncentrovanější, ale jde o společnosti, které hodně investují, jejichž tržby rostou rychleji než spotřebitelská poptávka. A jejich volný tok hotovosti roste také i přes současné vysoké investice.



Zdroj: Yahoo Finance