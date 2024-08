Víkendář: Damodaran míní, že traderům se NVIDIA líbit může, ale u investorů je to jiné

Aswath Damodaran z NYU Stern School byl v rozhovoru na CNBC tázán na akcie společnosti NVIDIA. Podle něj by i s jejími vysokými cenami bylo rizikové otevírat na ní krátké pozice. Je to akcie, která se může líbit traderům, ale něco jiného může platit u investorů, kterým nejde o krátkodobé pohyby trhu na nichž se snaží při rlstu ceny prodávat a při poklesu nakupovat.



Podle profesora se investoři zajímají o to, co daná firma vydělá na ziscích a toku hotovosti. NVIDIA je z tohoto pohledu výborná společnost, dosahuje vysokých současných zisků a prudce roste. Jenže to vše v tomto případě jde ruku v ruce s velmi vysokou cenou akcie. Lidé by si zde tak podle experta měli ujasnit, o co jim v případě tohoto titulu jde. Zda chtějí obchodovat, či investovat.



K situaci na celém trhu pak Damodaran řekl, že pokud někdo hovoří o bublině, v podstatě tím říká, že je chytřejší než zbytek trhu, který v tu chvíli dělá chybu. To je samo o sobě známka „ega utrženého ze řetězu“. „Pokud si myslíte, že něco je předražené, je to jen váš názor, na jehož základě jednáte. Ale ostatní mají svůj názor, svou pravdu“. Damodaran se přitom například domnívá, že je nyní v rámci velkých technologických společností zajímavější pro nákup než NVIDIA. Pak upřesnil, že „pokud by jej někdo nyní nutil k nákupu velkých technologií, radši by tak učinil u Amazonu, než u druhé akcie“. A to právě na základě jeho schopnosti generovat zisky a ceny akcie.



Na akciovém trhu se nyní hodně hovoří o tom, že by snižování sazeb americkou centrální bankou mohlo výrazně pomoci akciím menších společností. Damodaran k tomu řekl, že v ekonomice došlo v posledních letech ke změně typu „vítěz bere vše“. Úspěšnější jsou velké společnosti a podle experta tak firmy malé už nemusí být kvůli tomuto strukturálnímu posunu tak atraktivní ani v prostředí nižších sazeb.



Tom Lee z Fundstrat Global Advisors na CNBC prezentoval odlišný pohled na akcie menších firem. Investoři při snaze o „návrat do akcií“ podle Leeho většinou uvažují o nákupu velkých technologií. Nicméně on se domnívá, že nyní je lepší vidina na zisky přívě u akcií malých firem, z velké části kvůli jejich očekávané ziskovosti a valuacím.



Zdroj: CNBC