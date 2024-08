Víkendář: Velká část ekonomiky potřebuje místo modelů jako je ChatGPT modely kvantitativní

Ředitel společnosti SandboxAQ Jack Hidary se domnívá, že umělá inteligence je využívána v rostoucím počtu firem a odvětví. Společnost NVIDIA pak má podle něj velmi dobrý dlouhodobý výhled, mimo jiné proto, že poroste poptávka po čipech vhodných pro „kvantitativní modely umělé inteligence“.



Hidary hovořil o tom, že klienti jeho firmy jsou většinou investoři, kteří vnímají právě dlouhodobý výhled společnosti NVIDIA, platforem využívajících umělou inteligenci, velkých datových center a podobně. K tomu dodal, že přichází druhá vlna umělé inteligence (AI). Ta první byla charakterizována modely jako ChatGPT a jejich učením se. Nyní po těchto velkých jazykových modelech nazývaných LLM přichází LQM, tedy velké kvantitativní modely.







LLM podle experta pomáhají řadě firem, ale „velká část ekonomiky potřebuje LQM“. Takové modely by například mohly pomoci ve výzkumu léků, protože půjde o umělou inteligenci, která bude „rozumět chemii, fyzice či finančním vztahům, a tudíž bude pomáhat při stavbě investičního portfolia.“ Aplikace LQM se ale najdou i v automobilovém průmyslu a dalších oblastech. U umělé inteligence lidé začínají chápat její možnosti, rozšiřovat se ale bude i využívání kvantových počítačů a dalších technologií využívajících podobné fyzikální principy včetně kvantových senzorů.



Hidary vidí velký potenciál ve spojení kvantových senzorů a LQM, a to například ve zdravotnictví. Kvantové senzory jsou totiž schopny poskytnout obrovské množství dat a informací, modely jako ChatGPT ale nejsou schopny s takovými daty pracovat. Na to je třeba LQM. Jinak řečeno, modely „trénované na Wikipedii“ zde musí být nahrazeny modely jinými.



O umělé inteligenci hovořil na Bloombergu i Armen Panossian z Oaktree Capital Management, který se zaměřil na její možné dopady na trh práce. Domnívá se, že AI může nahradit lidi v řadě zaměstnání. Vedle jejích přínosů na straně produktivity a výsledků firem je tak nutné uvažovat i o tom, aby byl dostatek pracovních pozic pro ty, kteří kvůli AI ztratí své zaměstnání. Mimo jiné by tak měl reagovat systém vzdělávání.







Panossian se dokonce domnívá, že většina investorů je nyní „intoxikována příležitostmi spojenými s AI“. Expert ale poukazuje na to, že načasování přínosů této technologie nemusí být takové, jak se nyní věří. Investoři hlavně vnímají vysoké investice do digitální infrastruktury a nehledí tolik na rizika, která současný vývoj nese.Oaktree Capital Management je podle slov jejího zástupce ve svých investicích naopak „velmi selektivní a dává si pozor na to, aby její investice ve vztahu k AI nebyly příliš koncentrované.“ Jedním z rizik je přitom právě to, že by větší počet lidí ztratil kvůli novým technologiím zaměstnání a nebyl by svou kvalifikací připraven získat zaměstnání nově vznikající.Zdroj: Bloomberg