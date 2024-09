Když to pokulhává s kvalitou

Tak ani dotace nepomůže. To si nikdo nekoupi. V Číně vyrobená ID3 stojí 380000kc bez dotací a tady za to chtěli 1,2mil. Id4 okolo půl mega bez dotací, v EU 1,6mil a více dle výbavy. To si raději koupí člověk mnohem lepšího Číňana , kterému bude dokonce fungovat i ten infotaiment.