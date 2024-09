Data jsou slabá, výnosová křivka se zbavila inverze a akcie bojují

Evropské akcie vstoupily do dnešního obchodování slabé a následně se jim příliš nedaří úvodní ztráty setřásat. V čele poklesu zůstává trh v Amsterdamu (-1,4 pct) tížený technologickými zástupci. Ani DAX nebo CAC40 na tom však dobře nejsou, když se pohybují asi 0,9 procenta v červeném. V Americe je situace lepší, ačkoli přesvědčivý odraz vzhůru zde nevidíme. Během druhé hodiny obchodování se S&P500 i Nasdaq Comp. nacházejí těsně nad včerejším závěrem a snaží se tak aspoň stabilizovat.



V rámci největších firem sledujeme rozdílné výkony. padá, nebo Alphabet jsou zhruba na svém, zatímco slušně stoupá. Technologie i dnes celkově klesají, ale ostatní sektory nabízejí dostatečnou protiváhu. Nejvíce rostou utility a běžná spotřeba.

Nová data ani tentokrát nemůžeme hodnotit příznivě. Report JOLTS ukázal méně otevřených pracovních pozic, než se čekalo, a zároveň negativní revizi předchozího měsíce. Snižování počtu je v souladu s postupným ochlazováním trhu práce a absolutní číslo je stále poměrně velké. Trendové tempo snižování je ale poměrně výrazné. Každopádně jde o červencová data a o slabém červenci na trhu práce se ví (a trhy si bouřlivou reakci odbyly před měsícem). Nyní jde hlavně o pátek a čerstvá srpnová čísla o zaměstnanosti.

Komentář Raphaela Bostice z Fedu přinesl to, co investoři v zásadě chtějí slyšet. Dá se shrnout do několika tezí: inflace rychle klesla, trh práce ochlazuje, ale není slabý, hladké přistání je dosažitelné. Odtud tedy žádné překvapení.

Dluhopisy zůstávají v kurzu, výnosy klesají na obou stranách Atlantiku a především na kratším konci křivky. Z té americké se vytrácí inverze - 2Y a 10Y výnos jsou nyní shodně u 3,78.

Vedle dluhopisů na nová data reagoval dolar, který proti euru oslabil na 1,1090. Podobně je na tom na páru s librou a výrazněji ztrácí vůči japonskému jenu, kde se blíží k 144,00. Zisky si proti dolaru připisuje také koruna, která zároveň lehce posiluje také k euru. Vrací se k 25,05.

