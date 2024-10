Trhy klesají, cena ropy roste. Izrael zasáhly stovky íránských raket a teroristické útoky

(Aktualizováno, 1. vydání 16:15) Írán odpálil stovky balistických raket na Izrael, uvedla dnes večer izraelská armáda. Obyvatele Jeruzaléma a středního a jižního Izraele před útokem varovaly sirény, zhruba po hodinu trvání útoku se měli schovat do krytů. Po půl osmé večerní našeho času bylo nebezpečí odvoláno s tím, že bezprostředně další útoky ze strany Íránu nehrozí. Mluvčí izraelské armády Daniel Hagari nedlouho před odpálením raket uvedl, že ze strany Íránu očekává rozsáhlý útok. Spojené státy mají jasné náznaky, že se Írán připravuje na bezprostřední raketový útok na Izrael, byl citován později dnes odpoledne vysoký představitel Bílého domu. Americké akciové trhy reagovaly přechodem z mírného plusu do stále výraznějšího záporu v rozmezí 1 až 2 %, cena ropy Brent i WTI rostla o více jak 4 procenta.

Podle The Times of Israel se sirény rozezněly po celém izraelském území. Zpravodajka agentury DPA informovala, že v Tel Avivu se ozývají hlasité exploze. Raketový útok doprovodil teroristický útok ve čtvrti Jaffa v Tel Avivu. Ten si dnes podle izraelské policie vyžádal osm mrtvých a několik zraněných, píše server The Times of Israel. Policie uvedla, že dvojici útočníků zneškodnila. Prověřuje také informace o dalším útoku ve městě Herzlija, které se nachází u Tel Avivu.



Írán první přímý útok proti Izraeli uskutečnil letos v dubnu. Použil při něm balistické rakety, drony a střely s plochou dráhou letu. Šlo tehdy o odvetu na útok na íránský konzulát v Damašku. Izrael se k němu sice nepřihlásil, předpokládá se ale, že je za něj zodpovědný.



Napětí mezi Izraelem a Íránem v posledních dnech znovu výrazně stouplo v důsledku rozsáhlých izraelských akcí proti šíitskému hnutí Hizballáh v Libanonu. Írán tuto militantní skupinu podporuje politicky i vojensky.

Zdroj z Bílého domu odpoledne našeho času uvedl, že USA aktivně podporují přípravy k obraně Izraele před možným útokem, který by následně nesl „těžké důsledky“ pro Írán. Také mluvčí izraelské armády podle agentury Reuters řekl, že regionální velitelství americké armády CENTCOM je na hrozbu ze strany Íránu připravené.

Ceny ropy vzrostly o více jak 4 % v případě americké lehké ropy WTI i ropy Brent, roste také cena zlata a státní dluhopisy – obecně defensívní a „útěková“ aktiva. Akciové trhy klesají, u hlavních amerických indexů v řádu 1 až 2 procent.

Vojáci zahájili podle Izraele „cílené pozemní nálety“ krátce před půlnocí místního času spolu s nálety v Jižní předměstí Bejrútu a armáda později hlásila „intenzivní boje“. V reakci na to Hizballáh vypálil salvu raket a miliony Izraelců se uchýlily do krytů.

Konfrontace Izraele s Íránem prostřednictvím Hizballáhu eskalovala v pátek po úspěšném atentátu na vůdce skupiny Hassana Nasralláha při masivním náletu v jižním Bejrútu. Írán slíbil, že zaútočí na Izrael odvetou za tento útok a stejně tak za zabití politického vůdce Hamasu.

Izraelská armáda za poslední rok podnikla desítky výpadů do Libanonu

Izraelská armáda za poslední rok podnikla více než 70 malých přeshraničních výpadů do Libanonu. Uvedl to dnes její mluvčí Daniel Hagari s tím, že při těchto operacích vojáci zničili stanoviště militantního šíitského hnutí Hizballáh, tunely, tisíce zbraní a plány na útok proti Izraeli. Píše o tom server The Times of Israel a agentura Reuters. V noci na dnešek izraelské ozbrojené síly zahájily pozemní operaci na jihu Libanonu.



Izraelská armáda nyní informovala, že při výpadech do jižního Libanonu se příslušníci jejích speciálních sil dostali na asi 1000 míst využívaných Hizballáhem. Některá z těchto stanovišť se nacházela několik kilometrů od hraničního plotu, umístěna byla v obcích i v přírodě.



Vojáci na těchto místech podle Hagariho našli podrobné plány na útok proti Izraeli podobný tomu, jaký loni 7. října v izraelském příhraničí podniklo palestinské teroristické hnutí Hamás. Tehdy teroristé v jižním Izraeli při řadě přepadů pozabíjeli na 1200 lidí, převážně civilistů a stovky jich unesly do Pásma Gazy.



Izrael s výpady na jih Libanonu začal krátce po začátku války proti Hamásu v Pásmu Gazy.



Izraelská armáda se na jihu Libanonu nejprve soustředila na vytlačení elitních jednotek Radván z oblasti, následně do ní pronikala izraelská komanda. Během těchto operací nepropukly žádné střety s bojovníky Hizballáhu, uvedl armádní mluvčí Hagari.



Po útocích Hamásu z loňského 7. října u libanonsko-izraelské hranice čekalo asi 2400 příslušníků jednotek Radván a 500 ozbrojenců Palestinského islámského džihádu, aby zaútočili na Izrael. Izraelská armáda to podle Hagariho předvídala a posílila obranu severní hranice. V následujících týdnech pak podnikla řadu útoků proti příslušníkům Hizballáhu a jejich stanovištím u hranic.



Výpady do příhraničí trvaly podle médií někdy tři až čtyři dny. Zbraně, které odtamtud vojáci přenesli do Izraele, podle armády představovaly méně než procento arzenálu, který měl Hizballáh uskladněný v tunelech. Vedení armády tyto operace považuje za úspěšné, nestačily však k tomu, aby se desítky tisíc obyvatel severních částí Izraele, kteří se loni po 7. říjnu museli evakuovat, mohli vrátit do svých domovů.



Izraelská armáda informace o těchto přeshraničních výpadech odtajnila několik hodin poté, co zahájila pozemní operaci proti Hizballáhu v Libanonu. "Rozšiřujeme operaci armády na jihu Libanonu," řekl izraelský ministr Joav Galant. Zopakoval, že cílem je "bezpečný návrat domů" obyvatel severu Izraele.

