Jefferies: Akcie pro další růst nepotřebují klesající sazby

Na CNBC hovořili o tom, že revoluce na straně generativní umělé inteligence spojená s hladkým přistáním amerického hospodářství a snižováním sazeb „přináší na akciový trh pěknou rally“. David Zervos z Jefferies k tomu dodal, že inflace se celkově dobře vyvíjí a jejího poklesu bylo dosaženo i přesto, že produkt stále slušně roste.



Podle stratéga se díky blížícím se volbám již brzy ukáže, zda „se půjde cestou podobnou té Bidenově, nebo zda se pohneme více směrem k deregulaci.“ Akciím by zřejmě o něco více prospělo vítězství Trumpa, ale to by také mohlo přinést menší pokles sazeb. Po volbách se přitom dá očekávat intenzivnější diskuse o dalším vývoji sazeb včetně jejich cílové úrovně. Podle stratéga by se měly dostat k úrovním 3,5 %.







Až se budou sazby blížit 3,5 %, bude se více diskutovat o neutrálních sazbách. Tedy o tom, zda se již sazby skutečné blíží úrovním, na kterých ekonomiku nestimulují ani nebrzdí. Před rokem 2020 byly přitom neutrální sazby výrazně níže, ale je otázkou, jak moc se od té doby zvedly. Zervos dodal, že jde o téma, které se svými klienty v poslední době často probírá. K tomu dodal, že výnosy dluhopisů budou pravděpodobně klesat po celé délce výnosové křivky, nejméně to může platit o výnosech dlouhodobějších obligací.



Je možné, že by si Fed dal nyní se snižováním sazeb pauzu? Zervos míní, že pokud by k tomu skutečně došlo, bude to odrazem dobrých zpráv, které z ekonomiky přicházejí. Tedy odrazem silné ekonomické aktivity a trhu práce. I kdyby důvodem byla „o něco vyšší inflace“, stále by to znamenalo silnější nominální růst ekonomiky. A i ten by akciím mohl pomáhat za předpokladu, že nedojde k uvolnění inflačních očekávání. O tom pak stratég podle svých slov „skutečně pochybuje“.



Akciový trh by tedy podle experta nemusel mít problém s tím, kdyby si americká centrální banka dala pauzu a sazby již letos nesnižovala. Právě proto, že takový postoj by byl odrazem silného fundamentu. „Nepotřebujeme pokles sazeb, aby akcie dál rostly,“ uvedl Zervos. A připomněl v této souvislosti i vývoj v celém letošním roce, kdy na jeho počátku panovalo očekávání mnohonásobného poklesu sazeb. Toto očekávání se nesplnilo, ale akcie i přesto připisují nemalé zisky a důvodem je právě silný fundament.



Zdroj: CNBC