Umělá inteligence, pracovní místa a investice

Indeed Hiring Lab na základě svého výzkumu tvrdí, že asi 29 % z činností, které lidé celkově vykonávají v zaměstnáních, může být pravděpodobně nahrazeno umělou inteligencí. Cory Stahle z Indeed Hiring Lab na Yahoo Finance dodal, že jeho společnost se zaměřovala na analýzu tří hlavních druhů lidské práce, tedy na teoretickou, problémy řešící a na manuální. Generativní umělá inteligence by přitom měla mít nejmenší potenciál ve skupině třetí. K tomu se na Yahoo finance hovořilo o nejlepších akciových sázkách na novou technologii.



Podle ekonoma je téma nahrazování lidské práce umělou inteligencí (AI) stále hodně otevřené. Obecně se ale zdá, že její potenciál by měl být největší tam, kde se pracuje s daty, která mají nějakou strukturu a existuje „jasně zadefinovaný problém“. Příkladem takové činnosti by mohlo být účetnictví. Podle experta ale neexistuje v podstatě žádný obor, kde by si AI vedla mimořádně dobře. Tedy takový, kde by nebylo třeba dodatečného lidského vstupu.



Na Yahoo Finance se diskutovalo o tom, že lidé možná budou muset mít větší dovednosti, co se týče spolupráce s umělou inteligencí a s využíváním jejího potenciálu v zaměstnání. Stahle k tomu uvedl, že nyní se hodně hovoří o tom, že „roboti či umělá inteligence budou brát lidem pracovní místa“. On sám ale podle svých slov tíhne spíše k pohledu, podle kterého bude i v případě umělé inteligence vývoj připomínat podobné situace v minulosti. Tedy situace, kdy se objevily nové technologie, kvůli kterým sice některá místa zanikla, ale vcelku došlo nakonec k jejich vyšší tvorbě v jiných oblastech.



Analytik CFRA Research Angelo Zino se na Yahoo Finance věnoval Intelu. Ten podle něj přichází a bude přicházet s novými čipy, ale to nic nemění na širším obrázku. Tedy na tom, že „podnikatelský model této firmy je pod útokem“. Z jedné strany mu totiž podíl na trhu ukrajují společnosti jako AMD, ze strany druhé tu stojí NVIDIA a se tak nachází pod tlakem ve všech oblastech, kde zůstává aktivní. Co je nyní z pohledu investora tím nejlepším scénářem u této akcie a firmy?





Zino na uvedenou otázku odpověděl, že lákavá by mohla být akvizice, ale musela by být provedena vhodnou společností. Podle něj přitom takovou firmou není Qalcomm, o kterém se v této souvislosti nyní hovoří. Podle analytika je totiž jednak omezen potenciál, který by takové spojení mělo. A pro samotný by šlo o přílišnou finanční zátěž kvůli tomu, jak by se musel kvůli transakci zadlužit a kolik by musel vydat nových akcií. Z hlediska akcionářů Intelu by tak mohl být lepší plán na snížení provozních nákladů. A zároveň by pomohl úspěch, co se týče užšího partnerství s některými z velkých klientů, třeba s Amazonem.



Podle Zina je nyní typickou hodnotovou akcií. A domnívá se, že velké technologické firmy budou dál hodně investovat do nových technologií, hlavním tématem bude v této oblasti schopnost umělou inteligenci „monetizovat“. Za nejatraktivnější pak z investičního hlediska považuje společnost NVIDIA, AMD či třeba Broadcom. Většinou tituly, které si již nějakou dobu vedou dobře.





Zdroj: Yahoo Finance