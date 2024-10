Růst produktivity v Německu díky AI? Nejvíce si slibují služby, nejméně stavebnictví, zjistil průzkum Ifo

Většina firem v Německu očekává, že vyšší produktivitu jim zajistí umělá inteligence (AI). Ukázal to průzkum, jehož výsledky dnes zveřejnil mnichovský institut Ifo. Největší prospěch do pěti let očekávají firmy z odvětví obchodu a služeb, naopak nejméně si od AI slibují stavební firmy. Celkem čeká vyšší produktivitu 70 procent dotazovaných firem.



"Ukazuje to, že mnoho firem vidí v AI příležitost," uvedl šéf průzkumů v Ifo Klaus Wohlrabe. "Všechny firmy si budou muset ověřit, zda a jak mohou umělou inteligenci využívat," dodal.



Do pěti let očekávají oslovené firmy průměrné zvýšení produktivity o osm až 16 procent. Obzvláště vysoká očekávání mají poskytovatelé služeb, kteří počítají se zvýšením produktivity o 10,2 až 20,9 procenta, a pak obchodní firmy, kde čekají zvýšení produktivity o 9,1 až 23 procent. Ve výrobě čekají zvýšení o 7,8 až 17,3 procenta.



Nejméně si od umělé inteligence z hlediska zvýšení produktivity slibují firmy ve stavebnictví, což je v souladu s celkově nižším využíváním AI v tomto sektoru. Zvýšení produktivity díky AI se podle dotazovaných firem bude v tomto odvětví pohybovat od 8,2 do 14,8 procenta.



"Ten rozsah ale také ukazuje nejistotu mezi společnostmi ohledně přesného dopadu AI," píše mnichovský institut.



Vlnu zájmu o umělou inteligenci zpopularizovala u veřejnosti, médií a investorů zejména americká společnost OpenAI se svým programem ChatGPT. Ten i nadále zůstává jedničkou na trhu a má stovky milionů uživatelů měsíčně.