Čínská centrální banka snížila důležité úrokové sazby, aby podpořila růst

Čínská centrální banka dnes snížila důležité základní úrokové sazby z úvěrů o čtvrt procentního bodu. Učinila tak poté, co minulý měsíc v rámci balíčku stimulačních opatření na oživení ekonomiky snížila i ostatní základní sazby. Jednoletá primární úvěrová sazba (LPR) klesla na 3,1 procenta a pětiletá na 3,6 procenta. Oznámila to dnes čínská centrální banka (PBOC).



Od jednoleté LPR se odvíjejí úrokové sazby, za které komerční banky poskytují úvěry domácnostem a podnikům. Pětiletá ovlivňuje sazby hypoték.



PBOC 24. září oznámila snížení sazby povinných minimálních rezerv bank o půl procentního bodu a základní reverzní repo sazby o 0,2 procentního bodu. Zahájila tak nejagresivnější stimulační opatření od pandemie, která zahrnují opatření na podporu churavějícího realitního sektoru a zvýšení spotřeby. Minulý měsíc také snížila střednědobé úvěrové sazby o 0,3 procentního bodu.



Od 24. září akciový index CSI300 překonal při denních pohybech rekordy a celkem si od té doby připsal 14 procent. Jüan vůči dolaru v tomto období klesl o jedno procento. Akcie však v posledních seancích kolísaly, protože počáteční nadšení ustoupilo kvůli obavám, zda bude podpora dostatečná k oživení růstu.



Statistika zveřejněná minulý týden ukázala, že ekonomika země ve třetím čtvrtletí vzrostla o 4,6 procenta, o něco více, než se očekávalo, ačkoliv investice do nemovitostí se za devět měsíců letošního roku snížily o více než deset procent. Maloobchodní tržby a průmyslová výroba v září vzrostly. Úředníci na páteční tiskové konferenci vyjádřili důvěru, že ekonomice se může podařit splnit vládní cíl celoročního růstu kolem pěti procent, napsala agentura Reuters.



Snížení základní úrokové sazby z úvěrů se očekávalo, potvrzuje ale, že Čína přistupuje "přinejmenším k významným měnovým stimulům," řekl hlavní ekonom firmy AMP Shane Oliver. Poznamenal však, že samotné snížení nestačí k povzbuzení ekonomiky země.



"Cena peněz, jejich nabídka, není v Číně skutečným problémem. Skutečným problémem je nedostatek poptávky, a proto si myslím, že fiskální stimuly jsou důležité," dodal Oliver.