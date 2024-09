Agentura IEA snížila prognózu růstu poptávky po ropě, důvodem je Čína

Mezinárodní agentura pro energii (IEA) snížila prognózu růstu poptávky po ropě v roce 2024 o 70.000 barelů denně, tedy přibližně o 7,2 procenta. Poptávka by tak měla činit zhruba 900.000 barelů denně, uvedla IEA dnes v pravidelné měsíční zprávě o situaci na trhu s ropou. Za hlavní příčinu slabšího růstu globální poptávky agentura sídlící v Paříži označila zpomalení zájmu v Číně. V tuto chvíli očekává, že čínská poptávka v roce 2024 vzroste pouze o 180.000 barelů denně.



"Prudký pokles globálního růstu poptávky po ropě v posledních měsících, za kterým stojí Čína, podnítil prudký výprodej na trzích s ropou. Kontrakty na ropu Brent se propadly z maxima více než 82 USD za barel na začátku srpna na téměř tříleté minimum těsně pod 70 USD za barel 11. září, a to navzdory výrazným ztrátám nabídky v Libyi a pokračujícímu snižování zásob ropy," poukázala IEA.



Mimo Čínu popisuje IEA růst poptávky po surovině jako "přinejlepším vlažný". Spotřeba ropy ve vyspělých ekonomikách by letos podle ní mohla být téměř o dva miliony barelů nižší než před pandemií.



Prognózu růstu poptávky v roce 2025 ponechala agentura beze změny přibližně na 950.000 barelů denně. Naznačila však, že světový trh s ropou by mohl být v příštím roce přezásoben, pokud bude skupina producentů OPEC+ pokračovat ve svém plánu na ukončení dobrovolného snižování těžby.