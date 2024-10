Německé automobilky se podle kancléře Scholze nemusejí bát čínské konkurence

Německé automobilky by se neměly bát čínské konkurence v oblasti elektromobilů. Řekl to dnes kancléř Olaf Scholz. Upozornil přitom, že německý automobilový průmysl už se v minulosti vyrovnal s příchodem silné konkurence z Japonska i z Koreje. Informuje o tom agentura Reuters.



"Někdo říká, že Čína to s elektrickými motory umí lépe než my," uvedl Scholz na slavnostním ceremoniálu k otevření prvního závodu automobilky Mercedes-Benz na recyklaci baterií. "Německé automobilky se této konkurence nemusejí bát," dodal.



Scholz rovněž potvrdil, že německá vláda se staví proti dodatečným clům Evropské unie na dovoz elektromobilů vyrobených v Číně. "Já jsem proti clům, která nás poškozují," prohlásil německý kancléř.



Evropská komise (EK) dostala na začátku října od členských zemí EU zelenou k zavedení dodatečných cel na dovoz elektromobilů z Číny. Uvedla nicméně, že EU a Čína dál pracují na alternativním řešení sporu ohledně subvencování výroby elektromobilů.



Navrhovaná dodatečná cla až 35,3 procenta jsou nad rámec standardního dovozního cla na automobily, které v EU činí deset procent. Komise jakožto exekutivní orgán EU dodatečná cla navrhla, protože Peking výrobce těchto aut podle jejího názoru nedovoleně subvencuje.



Evropský automobilový sektor čelí řadě problémů, včetně vysokých výrobních nákladů, komplikací při přechodu k elektromobilům, klesající poptávky a rostoucí konkurence, píše Reuters.



Problémy evropského automobilového průmyslu dokresluje například nedávné varování německého automobilového koncernu , že by mohl poprvé ve své historii přikročit k uzavírání závodů v Německu. Koncern je největším výrobcem automobilů v Evropě, jeho součástí je mimo jiné Škoda Auto.