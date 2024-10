Evropa se na úvod týdne červená. Ztrácejí akcie i dluhopisy

Začíná týden, kdy nás čeká především spousta firemních výsledků. V pondělí ale do hry tolik nevstupují, navíc aktuální zůstávají i další témata. Stále je to Čína, která snížila 1- a 5- letou úrokovou sazbu v rámci širšího plánu podpory ekonomice. Na stranu druhou se vrací nervozita z bezpečnostní situace na Blízkém východě, poté co se Írán pokusil zabít izraelského premiéra.

Na evropských akciích byl samotný start nevýrazný, ale postupně se upevňuje negativní směr a klíčové indexy jsou dopoledne více či méně v červeném. Kolem půl procenta ztrácejí DAX a CAC40, mírnější ztráty pak sledujeme na AEX či FTSE100. Americké futures s Evropou zatím drží směr, klesají pouze mírně.

Začátek týdne je nepříznivý také pro dluhopisy, a to zejména pro evropské s delší splatností. Pohyb výnosů v USA je o něco mírnější. Eurodolar mírně slevuje ze svých pátečních zisků, když se nachází u 1,0860. Pro ropu je nárůst obav z bezpečnostní situace plus, ovšem zatím to stačí na růst jen něco přes procento a cena ještě nestihla smazat páteční pokles. Dál vzhůru, vstříc novým maximům, se veze zlato. Dnes se cena dostává nad 2735 USD.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:51 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.2662 -0.0207 25.2745 25.2264 CZK/USD 23.2815 0.2023 23.2970 23.2175 HUF/EUR 401.6388 0.2093 401.9110 399.9131 PLN/EUR 4.3156 0.1608 4.3217 4.3043

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7177 -0.0834 7.7248 7.7133 JPY/EUR 162.7530 0.1705 162.8612 162.0003 JPY/USD 149.9860 0.3117 149.9930 149.0915

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8332 -0.0048 0.8340 0.8324 CHF/EUR 0.9384 -0.1835 0.9407 0.9380 NOK/EUR 11.8374 -0.3047 11.9002 11.8356 SEK/EUR 11.4231 -0.0787 11.4534 11.4224 USD/EUR 1.0852 -0.2225 1.0871 1.0847

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4954 0.3287 1.4968 1.4872 CAD/USD 1.3817 0.0866 1.3822 1.3799