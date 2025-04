ZEW: Důvěra investorů v německou ekonomiku v dubnu výrazně klesla

Důvěra investorů v německou ekonomiku v dubnu výrazně klesla, uvedl dnes hospodářský institut ZEW. Meziměsíční pokles je největší od ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Index se kvůli nejistotě vyvolané americkou obchodní politikou propadl z březnových 51,6 bodu na minus 14 bodů. Analytici oslovení agenturou Reuters odhadovali pokles na 9,5 bodu.



Index důvěry spotřebitelů se tak meziměsíčně snížil o 65,6 bodu. Vrátil se do negativních hodnot, kde byl naposledy v roce 2023. "Je to nejsilnější pokles očekávání od začátku ruské útočné války proti Ukrajině v roce 2022," uvedl hospodářský institut ZEW.



"Nevyzpytatelný zvrat v obchodní politice Spojených států způsobil propad očekávání v Německu. Nejen potenciální následky oznámených recipročních cel pro světové hospodářství, ale i dynamika změn vedly k masivnímu nárůstu globální nejistoty. To se odráží i v očekáváním pro Německo a eurozónu," uvedl předseda ZEW Achim Wambach. Postižené jsou podle něj logicky především odvětví orientovaná na export, jako jsou automobilový a chemický průmysl, ale i strojírenství a ocelářství.



Americký prezident Donald Trump před časem oznámil plošný dovozní poplatek pro většinu zemí a současně ještě na většinu obchodních partnerů uvalil výrazně vyšší cla, která označil za reciproční. Například pro EU to mělo být 20 procent. Po velkých turbulencích na trzích Trump takzvaná reciproční cla pro většinu zemí pozastavil. Zvýšil ale clo na dovoz z Číny postupně až na 145 procent.



Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky. Řada českých firem je na výkonu německého hospodářství závislá. Hrubý domácí produkt (HDP) Německa se vloni snížil o 0,2 procenta, pokles tak vykázal již druhý rok za sebou. Pět předních německých hospodářských institutů minulý týden ve společném výhledu uvedlo, že se hrubý domácí produkt (HDP) Německa se v letošním roce zvýší jen o 0,1 procenta. Loni na podzim předpovídaly ještě růst o 0,8 procenta.